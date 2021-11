Chi è il marito di Lodovica Comello, Tomas Goldschmidt

Il 1º aprile 2015 Lodovica Comello ha sposato Tomas Goldschmidt con rito civile nel suo paese natale e il 31 ottobre 2019 la coppia ha annunciato di aspettare un bambino, Teo, nato il 16 marzo 2020. Ecco chi è Tomas, il marito della celebre ed amatissima attrice italiana.

Goldschmidt è nato in Argentina il 2 luglio del 1984, sotto il segno del Cancro, ed è un celebre produttore di Buenos Aires. Essendo estremamente riservato e un vero e proprio amante del concetto di "vivere la vita lontano dai riflettori", Tomas non ha mai rilasciato interviste e ha sempre protetto la sua vita privata.

Al contrario, l'attrice ha parlato più volte del marito, raccontando anche un aneddoto relativo al loro primo incontro: "L'ho conosciuto sul set di Violetta, lavorava nella produzione. Per amore ha fatto la valigia ed è venuto in Italia. E so quanto sia stato difficile: è molto legato alla sua famiglia in Argentina."

"Lui mi ha conquistata, letteralmente", ha rivelato Lodovica Comello durante un'intervista di Vanity Fair. "All'inizio eravamo amici anche se io a lui ero piaciuta da subito. Un giorno si è presentato con due biglietti per il concerto degli Aerosmith. 'Ti va di venire?'. A un certo punto hanno cominciato a suonare I Don't Want to Miss a Thing, scendeva una pioggerellina leggera, ci siamo abbracciati. Una scena da film."