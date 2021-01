Lascia entrare Ascanio day: il significato del tormentone virale

Anche quest'anno in tanti celebrano il Lascia entrare Ascanio day: sono passati decenni da quando è stato pubblicato il celebre video che l'ha reso un tormentone virale, eppure ogni anno, l'8 Gennaio, si ripresenta sui social e ancora qualcuno si chiede il suo significato. Tranquilli, ve lo spieghiamo noi.

Chi è Ascanio, perché tutti ne parlano e soprattutto cosa significa "lascialo entrare"? Ogni 8 Gennaio si ripresenta sui social il video di una canzone iraniana e in molti si pongono queste domande.

Per poter rispondere, dovremmo addentrarci nei meandri più oscuri del web: l'Ascanio Day trae origine da un video di Youtube caricato dall'utente celestinocamicia nel lontano 2008. Protagonista della leggenda di Ascanio, è il cantautore Shahram Shabpareh, che in realtà nel video sta cantando la canzone in persiano "شهرام شب‌پره - پریا" (Ey Ghashang-tar az Paria, comunemente abbreviato in Paria), che tradotto in italiano significa "più bella di una fata".

Quella che sentite è dunque una canzone iraniana degli anni Ottanta del gruppo rock Rebels e parla essenzialmente di una storia d'amore. Ma ecco perché è diventata così famosa in Italia: celestinocamicia ha giocato sulle assonanze con la lingua italiana e grazie anche all'uso sapiente dei sottotitoli, il testo iraniano ha di colpo assunto un significato tutto nuovo per noi, regalando ai posteri nuove frasi di senso (quasi) compiuto: "Hey lascia entrare Ascanio, dall'8 di gennaio, perciò limarla è tosta, esce ma non mi rosica".

Anche così il testo è poco chiaro e non si capisce perché sia diventato tanto famoso, bisogna dunque approfondire ancora di più: inizialmente il video è stato scovato da alcuni utenti, che hanno condiviso il suo messaggio parodistico proprio l'8 Gennaio, per rimanere "fedeli" al gioco di assonanze. Nel corso degli anni, la perseveranza e la simpatia di questo semplice (ma abile) gioco di parole e di culture, alla fine hanno portato al video milioni di visualizzazioni, facendo diventare "Lascia entrare Ascanio" un vero fenomeno popolare.

Per capire il suo successo, basti pensare all'effetto che ha avuto nella cultura di massa: decine, forse centinaia di meme hanno giocato sulle parole persiane e sul suono esilarante che hanno nella nostra lingua, persino altri cantanti hanno usato la popolarità di Ascanio per realizzare cover: ad esempio, il gruppo metal Nanowar Of Steel nel 2018 ha pubblicato il singolo Esce ma non mi rosica, la cover metal con il testo italianizzato del pezzo.

Non solo, l'8 febbraio dell'anno scorso, c'è chi ha fatto addirittura di meglio: un cantante italo spagnolo ha deciso di presentarsi al Persia's got talent proprio con la celebre canzone di Ascanio. Sebbene non abbia passato le selezioni, la melodia è risultata familiare persino ai giudici, visto che il brano originario è tra i più popolari in Iran.

Oggi l'Ascanio day, dopo tredici anni, si può dire che sia uno dei meme più longevi dell'internet italiano: il suo autore Shahram Shabpareh nel 2013 ha addirittura suonato in Italia e in patria rimane uno degli interpreti più noti. Quindi quest'anno lo lascerete entrare Ascanio?