Lars Von Trier: il prossimo film del regista si chiamerà After

Abbiamo grandi novità per quanto riguarda il prossimo film del regista Lars Von Trier, che si intitolerà After.

Grandi novità per quanto riguarda il prossimo progetto di Lars Von Trier. Come rivela l'AFP, il suo prossimo film ha appena ricevuto un finanziamento dal Danish Film Institute. Il titolo della pellicola è After e Von Trier si sta anche occupando di scrivere la sceneggiatura.

A maggio è stato detto dichiarato da Von Trier avrebbe iniziato a girare il film nel corso dell'anno. Stellan Skarsgård, che ha collaborato con Von Trier in cinque titoli, ha recentemente dichiarato a un outlet italiano che il regista stava sicuramente lavorando a qualcosa. L'attore aveva detto che anche se Von Trier ha il Parkinson, "sta migliorando, ora che può essere curato. Tanto che sta girando un nuovo film".

Lars von Trier annuncia con un video: "Sto cercando una fidanzata/musa"

Gli ultimi progetti del regista

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Von Trier, il regista stava cercando una "fidanzata/musa" su Instagram. Poi, una settimana dopo, è finito nei guai per aver postato "Russia Lives matter also!" in riferimento alla guerra in Ucraina, il post ha ovviamente creato qualche polemica.

Nell'autunno del 2022, Von Trier ha annunciato che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson all'età di 66 anni. È stata una notizia sconvolgente, dato che si tratta di uno dei più grandi registi degli ultimi 30 anni circa, o comunque uno dei più influenti. Ai tempi il regista anche annunciato che si sarebbe "preso una pausa dalla regia".

Lo scorso agosto, Von Trier aveva dichiarato che "con un po' di fortuna dovrei avere ancora qualche film decente da fare". Non dirige una pellicola da La casa di Jack del 2018, una commedia dark di tre ore ingiustamente criticata sul più spregevole serial killer mai mostrato sullo schermo, interpretato da Matt Dillon. Era provocatorio, disgustoso, impavido, i tratti migliori dell'opera del regista.

Von Trier si è affermato come uno dei grandi registi del cinema, la sua influenza è visibile ovunque, e questo grazie a film come Le onde del destino, Melancholia, Dancer in the Dark e Dogville.