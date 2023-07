L'armata delle tenebre: arriva il fumetto sequel del film di Sam Raimi

Dynamite Entertainment ha rivelato di ingaggiato il creatore di Stray Dogs e Time Shopper, Tony Fleecs, per scrivere una nuova run a fumetti ambientata nel mondo dell'iconico cult di Sam Raimi L'armata delle tenebre.

Il film originale aveva un finale alternativo, che rappresentava la visione pura del regista, ma che fu eliminato perché lo studio lo riteneva "troppo pessimista". A trent'anni di distanza, il nuovo fumetto di Dynamite, realizzato da Tony Fleecs (Stray Dogs) e Justin Greenwood (Stumptown), sarà un sequel diretto di quel finale.

"È una dei più bei finali alternativi di tutti i tempi", ha detto Fleecs del finale originale de L'armata delle tenebre. "Invece di ritrovarsi nel Michigan degli anni '90 a combattere i morti all'S-Mart, Ash si risveglia 100 anni dopo la fine del mondo, nel 2093. Ricordo che la prima volta che l'ho visto in DVD la mia mente è esplosa di fronte a questa possibilità. Ash contro la post-apocalisse?! Ma poi il finale nelle sale ha quell'iconica scena d'azione e l'ultima battuta: "Hail to the King, baby". Quindi, non si vuole perdere nemmeno quella".

Bruce Campbell spiega la bizzarra ragione dei suoi muscoli nel poster de L'armata delle tenebre

Dynamite ha annunciato che pubblicherà anche un set di carte collezionabili per il 30° anniversario de L'armata delle tenebre e una versione romanzata del film. Questa è stata scritta da Sam e Ivan Raimi, con le illustrazioni di John Bolton (X-Men). Il libro contiene anche un'intervista speciale a Bruce Campbell realizzata dalla leggenda dei fumetti Kurt Busiek.