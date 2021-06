Lara Flynn Boyle e i paparazzi: "Se accetto la paga, accetto anche le critiche e la cattiva pubblicità"

Lara Flynn Boyle ha parlato del suo rapporto coi paparazzi e coi tabloid spiegando di essere riuscita a superare la tempesta accettando anche la pubblicità negativa.

Lara Flynn Boyle e Will Smith in una scena del film Men in Black 2

La star di Twin Peaks, oggi 51enne, ha rilasciato una rara intervista all'Hollywood Reporter in occasione del suo primo ruolo cinematografico in cinque anni, in Death in Texas. L'attrice, però, non vuole sentir parlare di ritorno e insiste sul fatto che non se n'è mai andata.

Lara Flynn Boyle è stata a lungo un bersaglio dei tabloid di lunga data, ma sembra prendere con filosofia le critiche e gli inconvenienti del mestiere come il maschilismo che imperversava sui set negli anni '90 e 2000:

"Non è tutto rose e fiori, ma ho scelto la mia carriera. Ho scelto gli alti e ho scelto i bassi. Tutto sommato, questa carriera che ho scelto con me è stata generosa. Se non riesco a rotolare sui dossi, allora non ho alcun diritto di salire sulle montagne russe. Naturalmente sono un essere umano, tante domande sono sorte nella mia mente o nel cuore. Non so se questo sia un bene o un male, ma ho superato la tempesta con molta pubblicità negativa e alla fine della giornata, accetterò la pubblicità negativa e continuerò a girare. Ne vale la pena".

Dopo essere stata "perseguitata" dai media per la sua vita amorosa (sono note le sue relazioni con Jack Nicholson, James Spader e Kyle MacLachlan), l'attrice è stata oggetto di body shaming per il ricorso alla chirurgia plastica. Ancora oggi i paparazzi sostano davanti alla sua porta:

Hansel e Gretel e la strega della foresta nera: Lara Flynn Boyle nei panni della strega in una foto promozionale

"Sono come le zanzare. Nell'istante in cui esci di casa, sono come le zanzare. Dicono: 'Boyle ha lasciato l'ingresso laterale. Boyle sta uscendo dal cancello principale'. Ma ho scelto questa professione. Sarei un idiota totale se mi lamentassi. Se prendo lo stipendio, mi prendo anche la cattiva pubblicità. Succederà".

L'attrice, in realtà, si protegge evitando la tecnologia e i social media: "Non ho un computer. Non saprei dirti come andare su Google. Né ho uno smartphone, non ho un telefono di quelli che possono vedere dove sei o dove stai andando". Lara Flynn Boyle preferisce leggere il giornale e guardare le notizie in tv. I suoi assistenti le segnala qualsiasi cosa su di lei degna di nota, che si tratti di "cose ​​brutte o cose buone. Non ho bisogno di internet. L'ignoranza è felicità".