Lanterns, terminate le riprese della nuova serie DCU: di cosa parla e quando esce?

Le riprese della serie televisiva Lanterns, interpretata da Aaron Pierre e Kyle Chandler, sono giunte al termine.

Secondo i post pubblicati sui social media da vari membri del cast e della troupe, ieri sera si è tenuta una festa di chiusura per celebrare questo traguardo. Lo show, che arriverà in streaming su HBO Max, è ambientata nel DC Universe appena inaugurato al cinema dall'arrivo di Superman e avrà al centro le due figure principali delle storie dedicate alle Lanterne Verdi.

Composta da otto episodi, Lanterns sarà profondamente ispirata nella struttura da serie di successo come True Detective e Fargo, mentre come influenza principale a livello cinematografico si cita anche Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. La serie debutterà in streaming nel corso del 2026, ma non c'è ancora una data precisa.

Quando Gunn ha annunciato per la prima volta i primi progetti del DCU, ha accennato al fatto che Lanterns sarebbe stato quello in cui i fan della DC avrebbero iniziato a conoscere la trama generale di questo universo condiviso, dichiarando. "Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan. Ci sono anche altre Lanterne, ma in realtà si tratta di una serie televisiva ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con una coppia di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano il distretto terrestre e che scoprono un mistero terrificante che si collega alla nostra storia più grande del DCU".

Lanterns è co-scritta da Chris Mundy (che è anche showrunner), Damon Lindelof e Tom King. James Hawes ha diretto i primi due episodi, con le riprese della serie sono iniziate nel febbraio 2025 a Los Angeles. La serie vede protagonisti Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Aaron Pierre in quello di John Stewart. I fan vedranno anche il ritorno di Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, dopo il suo debutto in Superman.

Il cast stellare comprende anche Kelly Macdonald nei panni dello sceriffo Kerry, personaggio chiave del mistero locale, mentre Ulrich Thomsen interpreterà l'iconica canaglia Sinestro, ex mentore di Hal Jordan. Tra gli altri membri del cast figurano Garret Dillahunt nel ruolo del cospiratore William Macon, Jason Ritter nel ruolo del suo affascinante figlio Billy e Nicole Ari Parker nel ruolo della madre di John Stewart, Bernadette.