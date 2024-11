Lanterns: Poorna Jagannathan interpreterà un ruolo chiave nella prossima serie DCU

Lanterns ha finora messo insieme un cast davvero impressionante, con Kyle Chandler e Aaron Pierre a guidare la serie nei panni di Hal Jordan e John Stewart. Per quanto riguarda gli attori non protagonisti, i DC Studios si sono affidati a star di talento come Kelly Macdonald e Garret Dillahunt.

Ora, la prossima serie HBO ha aggiunto un altro nome di rilievo, con Poorna Jagannathan (Non ho mai...) che interpreterà "Zoe" delle Lanterne. Il personaggio non sembra essere basato su nessuno dei fumetti, ma viene descritto come sicuro di sé e disinvolto in ogni ambiente, anche in quelli in cui si distingue. È composta e astuta come gli uomini influenti che la circondano.

Lanterns: il regista di Slow Horses dirigerà i primi due episodi

I personaggi di Lanterns

È interessante notare che Zoe dovrebbe essere l'interesse amoroso di John, mentre Macdonald dovrebbe interpretare l'interesse amoroso di Hal, lo sceriffo Kerry. Dillahunt interpreta il cowboy moderno William Macon, anche se è possibile che questi siano tutti nomi in codice per nascondere il vero nome dei personaggi.

Jagannathan è apparso anche in Deli Boys di Hulu e più recentemente ha avuto un ruolo da protagonista accanto a George Clooney e Brad Pitt in Wolfs - Lupi solitari di Jon Watts. I DC Studios si erano inizialmente rivolti a Josh Brolin per interpretare Hal per quella che dovrebbe essere un'apparizione una tantum.

"Sapete una cosa? Lanterna Verde non ha funzionato, ma va bene così", ha spiegato di recente l'attore di Thanos. "Sta funzionando. Chi sarà, Kyle Chandler? Lo adoro come attore, penso che sia meraviglioso in realtà. Vedremo cosa succederà in futuro".

Lanterns dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America. Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl).