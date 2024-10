Lanterns: Kelly Macdonald entra ufficialmente nel cast della serie

Confermando una recente indiscrezione sul casting, i giornali riportano che Kelly Macdonald ha ufficialmente firmato per interpretare un ruolo di supporto nella serie Lanterns del DCU.

Avevamo sentito che l'attrice scozzese - che ha recitato in film come Trainspotting, Non è un paese per vecchi e Boardwalk Empire - era in lizza per il ruolo dell'amante di Hal Jordan, il che ha portato a speculare sulla possibilità che interpretasse Star Sapphire. Anche se il suo personaggio dovrebbe essere coinvolto sentimentalmente con Jordan, non sembra che Macdonald interpreterà un eroe o un cattivo della DC Comics.

Secondo THR, Macdonald interpreterà lo sceriffo Kerry, "una donna senza peli sulla lingua, profondamente devota alla sua famiglia e alla sua città. La sua capacità di recupero, plasmata da un passato complesso che ha indurito la sua determinazione, la sostiene quando i segreti della comunità iniziano a venire a galla".

Josh Brolin non sarà Lanterna Verde, l'attore ha rifiutato il ruolo di Hal Jordan in Lanterns

Di cosa parla Lanterns?

Macdonald si unisce ad Aaron Pierre (Rebel Ridge) nel ruolo di John Stewart e a Kyle Chandler (Friday Night Lights) nel ruolo di Hal Jordan. Inoltre, Nexus Point News riporta che a Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan sono stati offerti i ruoli di "Dillon" e "Zoe".

La locandina di Lanterna Verde - I Cavalieri di Smeraldo

James Hawes (Slow Horses, Penny Dreadful, The Mist, L'alienista, Snowpiercer) dirigerà i primi due episodi. Si unisce a un team creativo che comprende il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, lo showrunner di Ozark Chris Mundy e lo scrittore di fumetti Tom King. Si dice che siano a bordo anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly.

Lanterns "segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America". La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe far pensare a un'uscita nel 2026.