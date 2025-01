Lanterns: svelato l'inizio delle riprese della serie della DC?

Le riprese della serie Lanterns, tratta dai fumetti della DC, sembra siano ufficialmente iniziate. A rivelare l'aggiornamento relativo al progetto live-action dedicato alle avventure dei Green Lanterns è stata Poorna Jagannathan, già conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Never Have I Ever.

L'update sulla serie Lanterns

In un'intervista rilasciata a Collider, l'attrice ha spiegato che proprio oggi, martedì 28 gennaio, verranno effettuati i primi ciak ideati come test. Poorna Jagannathan ha aggiunto: "Questo è il primo script che io abbia mai letto e che arriva con un accordo sulla riservatezza. Tutto è così folle, è lo script scritto nel migliore dei modi che abbia mai letto".

L'attrice ha poi spiegato che, prima di accettare il ruolo in Lanterns, non sapeva nulla del genere sci-fi e non le importava. Tutto è però cambiato leggendo il lavoro compiuto sul nuovo progetto per la televisione: "Questo script fa sembrare la fantascienza il mio mondo. Lo rende così accessibile. Capisco tutto di questo mondo, anche se non lo conosco. Si tratta davvero del miglior script sci-fi che abbia mai letto".

Cosa racconterà Lanterns

Nello show Kyle Chandler e Aaron Pierre interpreteranno rispettivamente i ruoli di Hal Jordan e John Stewart. Le due Lanterne Verdi dovranno indagare su un mistero ambientato sulla Terra. Nel cast ci saranno poi Garret Dillahunt, Kelly Macdonald e Ulrich Thomsen che ha ottenuto il ruolo del villain Sinestro.

La prima stagione sarà composta da otto puntate, in arrivo probabilmente nel 2026.

La serie live-action Lanterns, ispirata ai fumetti della DC, è stata co-scritta da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King. James Hawes sarà regista dei primi due episodi.