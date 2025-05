Lanterns, ecco Aaron Pierre nei panni della Lanterna Verde John Stewart in alcuni nuovi scatti dal set

Califf Guzman, controfigura di Aaron Pierre nella serie Lanterns di DC Studios e HBO, ha condiviso alcune nuove foto di produzione, che ci permettono di vedere dare una nuova occhiata all'attore mentre gira una scena del pilot nei panni della Lanterna Verde John Stewart.

Non si tratta dell'immagine più nitida finora della recluta del Corpo delle Lanterne Verdi, che nella serie unirà le sue forze a quelle del più esperto Hal Jordan (Kyle Chandler). In una recente intervista, il regista James Hawes ha commentato il fatto che la serie sia stata paragonata a True Detective in vari articoli di settore.

"Posso capire il paragone. In questa storia ci sono due ragazzi che si incontrano, ma c'è un'arguzia e una comicità che non ci si aspetterebbe da True Detective. Si tratta, per molti versi, di una struttura da buddy movie con un viaggio nel tempo della storia, avanti e indietro, che è davvero qualcosa di sofisticato".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lanterns, tra True Detective e i fratelli Coen

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

"Quindi penso che [il paragone con True Detective] sia valido", ha proseguito. "La gente continuerà a dire: "Di che cosa stavi parlando?", in una certa misura, ma farei riferimento anche a Non è un paese per vecchi, Fargo e altre cose che hanno quel cuore americano".

Rebel Ridge: una scena del film

Lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy ha recentemente assicurato ai fan che Lanterns rimarrà ancorato al materiale di partenza, ovvero le pagine a fumetti. "Fin dall'inizio, la nostra forza trainante è stata quella di offrire un dramma stratificato - radicato in una narrazione ricca di sfumature e nella costruzione di questo mondo - che bilanciasse la tensione e il mistero con emozioni oneste e autentiche. L'obiettivo è creare qualcosa che sembri senza tempo e con i piedi per terra, senza sacrificare la magia del materiale di partenza".

Hawes (che ha lavorato a show come Slow Horses, Penny Dreadful, The Mist, The Alienist, Snowpiercer) dirigerà i primi due episodi. Il team creativo comprende anche il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, e lo scrittore di fumetti Tom King. Fanno parte del team anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly.