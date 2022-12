L’anno che verrà 2023: cast e location dello show di Capodanno con Amadues su Rai 1

Stasera su RAI 1 andrà in onda L'anno che verrà 2023, il consueto show che che accompagnerà gli spettatori verso il nuovo anno. Lo spettacolo, come lo scorso anno, si terrà in Umbria, Amadeus si sposta dalle acciaierie di Terni a piazza IV novembre a Perugia. Ecco il cast rivelato del programma che partirà alle 21:00, al termine del messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, e si concluderà intorno alle 2:00 di notte. Al fianco di Amadeus non ci sarà Nino Frassica, risultato positivo al virus.

Ecco i cantanti e gli ospiti

Umberto Tozzi

Raf

I Ricchi e Poveri

Iva Zanicchi

Noemi

Donatella Rettore

Sandy Marton

Tracy Spencer

Nek

Piero Pelù

Dargen D'Amico

Mr. Rain

Francesco Renga

LDA

Modà

Matia Bazar

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Sul palco si alterneranno oltre 30 artisti, per più di 70 canzoni con anche 14 ballerini. Questa è la ventesima edizione de L'anno che verrà, la settima condotta da Amadeus. La regia è affidata a Stefano Mignucci.