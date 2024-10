Il programma di venerdì 25 ottobre 2024 alla Festa del Cinema di Roma prevede il debutto dei nuovi episodi della serie L'amica geniale e le proiezioni di film come Hey Joe e Bound in Heaven.

La diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma si sta avvicinando alla sua conclusione e, nella giornata di venerdì 25 ottobre 2024, spazio ad attese anteprime come quella dei primi due episodi di L'amica geniale - Storia della bambina perduta, l'ultimo capitolo dell'adattamento dei romanzi scritti da Elena Ferrante.

In programma anche le proiezioni di numerosi film tra cui Hey Joe diretto da Claudio Giovannesi e Bound in Heaven, esordio alla regia di Huo Xin.

La conclusione della storia di Lila ed Elena

Alle 21.15, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si svolgerà la proiezione dei primi due episodi de L'amica geniale - Storia della bambina perduta, con la regia di Laura Bispuri. La nuova stagione mostrerà Lila (Irene Maiorino) ed Elena (Alba Rohrwacher), sono ormai giunte all'età adulta, cariche del peso di esistenze tumultuose sospese tra cadute rovinose e improvvise rinascite.

I film in anteprima

Alle ore 18.30 presso la Sala Sinopoli verrà proiettato Hey Joe, diretto da Claudio Giovannesi, impegnato inoltre come sceneggiatore insieme a Maurizio Braucci con cui aveva già collaborato per La paranza dei bambini. Nel film, un veterano americano, Dean Barry - che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la Seconda guerra mondiale - ritorna a Napoli, all'inizio degli anni Settanta, per conoscere suo figlio.

Alle ore 15.30, al Teatro Studio Gianni Borgna sarà proposto Bound in Heaven, ultimo titolo in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024. L'esordio alla regia di Huo Xin affronta temi come la violenza domestica e le difficoltà che un malato terminale deve affrontare all'interno del sistema sanitario cinese.

Le proiezioni al Teatro Studio Gianni Borgna.

La programmazione della giornata prende il via alle ore 18 con Supereroi di Stefano Chiantini, film con protagonisti Alvaro e Jenny, padre e figlia, lei promessa del nuoto, lui camionista e suo primo tifoso. Il loro legame si è incrinato quando Alvaro ha lasciato la madre di Jenny, una scelta che la figlia non sa perdonare. Tutto cambia quando Alvaro si ammala: Jenny è l'unica che può aiutarlo.

Successivamente, alle ore 20.30, verrà proiettato Ciao bambino dell'esordiente Edgardo Pistone. Il film racconta il periodo a confine tra l'adolescenza e la vita adulta.

I titoli in programma nella Sala Petrassi

Alle ore 16.30 verrà proposto il documentario, prodotto da Ottavia Virzì e Paolo Virzì, Come se non ci fosse un domani di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, che vede protagonisti gli attivisti di "Ultima generazione", il movimento non violento impegnato nel tentativo di fermare il disastro climatico.

Alle ore 19 spazio a The Opera! - Arias for an Eclipse di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco. I due protagonisti trasportano il mito di Orfeo ed Euridice nella contemporaneità, in un gioco di rimandi musicali che vanno da Puccini a Händel, da Verdi a Gluck, da Vivaldi ai Frankie Goes to Hollywood.

Alle ore 21.30 sarà proposto Piccole cose come queste di Tim Mielants, tratto dall'omonimo romanzo di Claire Keegan, con una storia ambientata negli istituti gestiti dalla Chiesa dove le ragazze madri venivano sfruttate e i loro figli sottratti e venduti.

Le proiezioni al MAXXI

Alle ore 16 verrà proiettato Archeologia dei TG. Quando il Telegiornale era in bianco e nero e in pellicola: grazie al lavoro di digitalizzazione del patrimonio di TG messi in onda dal 1952 al 1985, le Teche Rai stanno realizzando - in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Festa del Cinema di Roma - un primo campione di questo enorme e straordinario corpus di immagini che racconta il nostro Paese. Il filmato propone una selezione tra le circa 250 mila pellicole riscoperte e valorizzate dopo oltre cinquant'anni, contenente alcuni frammenti dei Telegiornali Rai degli Cinquanta e Sessanta.

Alle ore 18.30 sarà proposto Pietre e mattoni, un documentario diretto da Saeid Shahparnia concentrandosi sulle architetture urbane, per mettere in relazione la sua vita con la storia di due città: Qazvin, in Iran, dove è nato e cresciuto, e Roma, in cui vive da ormai quindici anni.

Alle ore 21 è invece in programma Ernest Cole: Lost and Found di Raoul Peck, vincitore del premio L'OEil d'or (miglior documentario) al Festival di Cannes, dedicato al lavoro del noto fotografo sudafricano Ernest Cole.

I film al Teatro Olimpico

Il programma si apre alle ore 18.30 con Franco Califano - Nun ve trattengo di Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, che esplora il legame profondo tra l'artista Franco Califano, la sua musica e le città che l'hanno ispirato.

Successivamente, alle ore 21, verrà proiettato Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestrelli di Francesco Cordio e Alberto Manni. I due registi portano sul grande schermo la storia del rivoluzionario allenatore Tommaso Maestrelli, che ha portato una Lazio - allora composta da calciatori sconosciuti - a conquistare uno storico scudetto.

Le proiezioni alla Casa del Cinema

Per la sezione Storia del Cinema il programma di venerdì prende il via alle ore 16.30 con il secondo episodio de Le mani sporche, prima e unica prova televisiva del regista Elio Petri, adattamento in tre puntate della controversa pièce di Jean-Paul Sartre del 1948, e debutto in una produzione per il piccolo schermo per Marcello Mastroianni.

Si prosegue alle ore 18.15, nell'ambito dell'omaggio a Marcello Mastroianni a cent'anni dalla sua nascita,con la proiezione di Stanno tutti bene di Giuseppe Tornatore.

Alle ore 21 verrà proposto ...Altrimenti ci arrabbiamo!, diretto da Marcello Fondato con Bud Spencer e Terence Hill e le indimenticabili musiche degli Oliver Onions, nella versione restaurata da Infinity+ presso il laboratorio Cinema Communications di Roma.