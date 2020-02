L'amica geniale 2: "La nuova stagione conferma il successo", dice Eleonora Andreatta

L'esordio de L'amica geniale 2, sta conquistando il grande pubblico, come conferma il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta a proposito della serie tratta da Elena Ferrante.

L'amica geniale 2, trasposizione del celebrato libro di Elena Ferrante, ha esordito Su Rai 1 con i nuovi episodi. Il debutto non poteva essere più soddisfacente. "La serie sta riconquistando la grande platea", conferma il direttore Eleonora Andreatta.

_"E' un risultato che ci riempie di orgoglio: non era semplice la sfida della seconda serie che vede crescere le due protagoniste de L'amica geniale - storia del nuovo cognome, forti della loro amicizia ma messe alla prova dei loro sentimenti nel contesto nuovo degli anni Sessanta. La serie - conclude Andreatta - _dimostra come nel nome del servizio pubblico si possano tenere insieme la qualità del racconto, la sua ispirazione più largamente popolare e l'attenzione del grande pubblico generalista." Il pubblico continua a premiare la forza della storia e l'alto profilo autoriale del regista Saverio Costanzo. I numeri riportati parlano da soli: ben 6.854 milioni di telespettatori con uno share del 29,3%. La serata di ieri ha toccato picchi del 35%.

Un importante traguardo per la RAI, che in questa serie unisce il proprio marchio a quello HBO, e che dimostra di aver raggiunto un grado di maturità espressiva a livello della migliore produzione internazionale, confermando la qualità del lavoro Rai insieme all'eccellenza dei produttori indipendenti, Fandango, Wildside, The Apartment.