L'amica degli squali, su Disney+ in streaming da oggi

Dalla regista due volte nominata agli Emmy Sally Aitken, il documentario L'amica degli squali debutta oggi venerdì 23 luglio su Disney+ in streaming!

Una vera pioniera sia nelle riprese subacquee che nella ricerca sugli squali, Valerie Taylor è una leggenda vivente e un'icona del mondo sottomarino, il cui lavoro di una vita è diventato la base di gran parte di ciò che sappiamo sugli squali oggi. Attraverso straordinari filmati subacquei d'archivio, oltre ad alcune interviste con la stessa Valerie, L'amica degli squali, diretto dalla regista nominata due volte agli Emmy, Sally Aitken, racconta il percorso di vita di questa audace esploratrice dell'oceano diventata da campionessa di pesca subacquea ad appassionata protettrice degli squali.

Dalle immersioni in gabbia alla popolarità del film "Lo Squalo" fino ad arrivare alle immersioni con gli squali senza gabbia, Valerie è diventata una precorritrice nel difendere le creature più diffamate e incomprese dell'oceano. Il documentario, che fa parte dei titoli della Squalomania di National Geographic, debutta su Disney+ oggi venerdì 23 luglio. L'amica degli squali è creato e prodotto da Bettina Dalton e WildBear Entertainment e scritto e diretto da Sally Aitken. Gli executive producer sono Alan Erson per WildBear; Anna Godas e Oli Harbottle per TDog; Paul Wiegard per Madman Entertainment. Una produzione WildBear Entertainment, con investimenti primari di produzione e supporto allo sviluppo da parte di Screen Australia, il documentario è sviluppato e finanziato con l'assistenza di Screen NSW.