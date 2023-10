L'alchimista: il romanzo di Paolo Coelho diventa un film

Legendary Entertainment ha ottenuto i diritti per adattare il romanzo L'Alchimista di Paolo Coelho in un film.

Il libro L'alchimista di Paolo Coelho diventerà un film prodotto da Legendary Entertainment che collaborerà con TriStar Pictures per realizzare il progetto.

Non è la prima volta che si prova a portare il romanzo sugli schermi: recentemente Will Smith e Jada Pinkett Smith avrebbero dovuto produrne un adattamento, tuttavia non si è andati oltre le prime fasi di sviluppo.

I primi dettagli del progetto

A scrivere la sceneggiatura del film L'alchimista sarà Jack Thorne, già autore di progetti come Enola Holmes e Queste oscure materie.

Al centro della trama ci sarà Santiago, un giovane che sogna di viaggiare per andare alla ricerca di tesori unici. Le esperienze e le scoperte del ragazzo insegnano la saggezza essenziale di ascoltare i nostri cuori, imparare a identificare i segni in cui ci imbattiamo nella nostra esistenza e l'importanza di seguire i propri sogni.

Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1988 in portoghese ed è poi diventato un bestseller internazionale e il libro con il maggior numero di traduzioni di un autore vivente.