Lady in the Lake: Moses Ingram si unisce al cast della serie Apple al posto di Lupita Nyong'o

Moses Ingram si è unita al cast della serie Apple Lady in the Lake al posto di Lupita Nyong'o; l'attrice reciterà insieme a Natalie Portman.

Moses Ingram si è unita al cast della serie Apple Lady in the Lake al posto di Lupita Nyong'o; l'attrice reciterà quindi nel progetto destinato alla piattaforma di streaming insieme a Natalie Portman.

Fresca di Obi-Wan Kenobi, Moses Ingram si è unita al cast della serie Apple Lady in the Lake. L'attrice sostituisce Lupita Nyong'o e affianca così nel cast Natalie Portman. L'interprete di Reeva nel progetto ambientato nella saga di Star Wars avrà nell'adattamento del libro la parte di Cleo Sherwood.

La serie, attualmente in produzione, è basata sul romanzo bestseller del New York Times di Laura Lippman. Si svolge nella Baltimora degli anni Sessanta, dove un omicidio irrisolto spinge la casalinga e madre Maddie Schwartz (Portman) a reinventare la sua vita come giornalista investigativa e la mette in rotta di collisione con Cleo Sherwood, una donna operosa che si destreggia tra la maternità, i numerosi lavori e l'impegno appassionato nel portare avanti l'agenda progressista nera di Baltimora.

Nel cast del progetto ci sono anche Y'Lan Noel, Mikey Madison e Brett Gelman.

La serie è prodotta dallo studio Endeavor Content insieme a Crazyrose e Bad Wolf America.

La regista di Honey Boy, Alma Har'el ha firmato la sceneggiatura insieme a Sheila Wilson, Zach Shields, Vanessa Baden-Kelley, Briana Belser, Nambi Kelly, Byron Bowers e Boaz Yakin. Har'el sarà anche regista e produttrice esecutiva insieme al socio produttore Christopher Leggett attraverso la sua nuova casa di produzione, Zusa.

Oltre a recitare, la Portman sarà anche produttrice esecutiva insieme alla partner produttrice Sophie Mas, ai responsabili della Crazyrose Nathan Ross e il compianto Jean-Marc Vallée, a Julie Gardner per Bad Wolf, Amy J. Kaufman e Layne Eskridge per POV Entertainment, Yakin e Lippman.

La serie segna la prima parte della protagonista di Natalie Portman in un progetto per il piccolo schermo e il primo impegno televisivo di Har'el.

Moses Ingram ha recitato anche in The Tragedy of Macbeth di Apple/A24, in cui ha recitato accanto a Denzel Washington e Frances McDormand nel ruolo di Lady Macduff; Ambulance, diretto da Michael Bay; e The Same Storm di Peter Hedges.