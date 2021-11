Lady Gaga sullo stop al DDL Zan e il suo messaggio alla comunità LGBTQ+ italiana

Lady Gaga, mentre si trovava in Italia per promuovere il suo ultimo film The House of Gucci, è stata intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha deciso di schierarsi in favore del Ddl Zan, pronunciando parole di supporto nei confronti della comunità LGBTQ+ italiana.

Fazio, durante l'intervista, ha mostrato alla star alcune immagini delle proteste della comunità LGBTQI+ italiana avvenute, sulle note di Born This Way, in molte piazze del nostro paese in seguito alla bocciatura del DDL Zan.

L'attrice e cantante statunitense di origine italiana, dopo aver visionato il filmato visibile su www.raiplay.it, ha dichiarato: "Volevo dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un'ispirazione e perché succeda una cosa di questo genere (lo stop al DLL Zan) dobbiamo gridare al disastro."

"Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi". Ha concluso Lady Gaga.