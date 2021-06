Lady Diana, la sua sensitiva spiega perché il matrimonio di Harry e Meghan durerà a lungo

Sally Morgan, denominata anche la 'veggente delle celebrità', che in passato ha affermato di aver avuto una stretta relazione con la defunta Lady Diana, ha appena reso pubblica la sua previsione sulle prospettive future del matrimonio di Meghan Markle con il principe Harry.

La Morgan ha svelato ai presentatori del Morning Show, Kylie Gillies e Matt Shirvington, che riesce a vedere un futuro roseo e, soprattutto, un matrimonio duraturo quando pensa agli ex reali che ora vivono in California, nell'ex villa di Mel Gibson.

"Vedo che Meghan ha un grande amore per Harry. So che molte previsioni dicono che non durerà, ma io invece penso che il loro matrimonio durerà a lungo. Farà il suo corso completo, e penso che non ci siano dubbi sul fatto che tutto andrà come vuole lei. Non c'è dubbio su questo" Ha concluso la medium.

In altre occasioni Sally ha parlato anche della sua connessione con la defunta Principessa del Galles e della sorella di Diana, Lady Sarah McCorquodale: "Solo ora mi guardo indietro e mi rendo conto di quanto sia stato fantastico poter parlare con Diana per quattro anni e mezzo, quasi ogni giorno... e di aver avuto anche la sorella come amica".