La Volta Buona torna oggi su Rai 1: Caterina Balivo apre la terza stagione con ospiti e novità

Oggi 8 settembre alle 14.00, il talk pomeridiano di Rai 1 riparte con una nuova scenografia e grandi protagonisti tra tv, cinema, musica e attualità.

L'appuntamento con La Volta Buona è pronto a rinnovarsi. Da lunedì 8 settembre, alle 14.00 su Rai 1, Caterina Balivo torna a guidare il salotto pomeridiano della rete ammiraglia con la terza stagione del programma che, anche quest'anno, promette due ore di racconti, emozioni, giochi e interviste a protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo.

Una nuova scenografia e tanti contenuti

Il talk quotidiano si presenterà al pubblico con una scenografia completamente rinnovata e la conferma della sua formula vincente: un mix tra il ritmo vivace del talk e l'approfondimento tipico del rotocalco. Accanto alla conduttrice, ci sarà come sempre la musica dal vivo del maestro Antonio Mezzancella, che accompagnerà ospiti e telespettatori durante le varie puntate.

Le anticipazioni della prima settimana de La Volta Buona

La stagione si aprirà con un momento speciale: un omaggio a Pippo Baudo, icona della televisione italiana, celebrato attraverso ricordi, aneddoti e testimonianze di colleghi e amici. Nei giorni seguenti spazio ad attualità, sentimenti e storie di vita. Tra gli ospiti annunciati per la prima settimana figurano:

Natasha Stefanenko, che racconterà la sua scelta di trasferirsi nelle Marche per amore;

Giorgia Palmas, alle prese con il ritorno a scuola delle sue figlie;

Lucrezia Lante Della Rovere, pronta a raccontarsi tra carriera e vita privata alla soglia dei 60 anni;

Simone Montedoro, volto amato di Don Matteo, che parlerà della sua partecipazione all'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore;

Marco Frittella, storico giornalista del Tg1 e oggi direttore e autore di saggi su politica e televisione.

Rubriche e giochi

Anche in questa nuova edizione non mancheranno spazi dedicati al benessere, alla forma fisica e all'alimentazione, oltre ai collegamenti con inviati che racconteranno storie e testimonianze dal territorio. Confermati i giochi telefonici che coinvolgeranno i telespettatori da casa e gli spazi dedicati alle eccellenze italiane.

Si parlerà di cultura, di moda, passando per artigianato, cibo e imprenditoria. Con un mix di attualità, leggerezza e ospiti di primo piano, La Volta Buona punta a confermarsi come uno degli appuntamenti più amati e seguiti del pomeriggio di Rai 1.