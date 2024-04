La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 8 aprile a venerdì 12

Lunedì 8 aprile inizia una nuova settimana de La Volta Buona il talk show condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14:00 alle 16:00 su Rai 1. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate previste per la settimana da lunedì 8 aprile a venerdì 12.

La scaletta di questa settimana

Anche questa settimana, saranno molte le storie che saranno raccontate. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Lunedì 8 aprile

Primo ospite della settimana è Diana Pubbu, vincitrice del programma The Voice Senior. In studio, inoltre ci sarà Alice Arcuri, tra i protagonisti della nuova serie di Rai 1, Il Clandestino con Edoardo Leo, che debutterà proprio lunedì in prima serata.

Infine, direttamente dal cast di Un posto al sole, arriveranno Giorgia Gianetiempo, Mauro Racanati e Vladimir Randazzo, ovvero Rossella Graziani e Nunzio Cammarota.

Martedì 9 aprile

Oggi nel salotto della conduttrice partenopea si accomoderà Arianna David, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 1993.

E ancora Roberta Bellesini che ricorderà il marito scomparso Giorgio Faletti, e l'attore statunitense Daniel McVicar, nel cast del film Il ladro di stelle cadenti di Francisco Saia.

Mercoledì 10 aprile

Durante la puntata di mercoledì 10 aprile, nel programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in studio ci sarà Gigliola Cinquetti che festeggia proprio quest'anno 60 anni di carriera da quando al Festival di Sanremo 1964, vinse in coppia con Patricia Carli con la canzone Non ho l'età. Con lei anche Eva Robin's.

Giovedì 11 aprile

Nel quarto appuntamento della settimana, gli spettatori avranno la possibilità di conoscere meglio Gianluca Guidi, figlio di Lauretta Masiero e di Johnny Dorelli, in scena con lo spettacolo "Sinatra - the man and his music". E ancora Eva Henger insieme alla figlia Mercedesz.

Venerdì 12 aprile

Infine, a chiudere la settimana, Mauro Coruzzi, noto anche con lo pseudonimo di Platinette, l'attrice Ludovica Di Donato, e il cantante Sergio Caputo.

Dove vedere il programma

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il talk si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.