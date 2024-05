La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: Ospiti della settimana da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio

Venerdì 17 maggio, chiuderà la settimana il comico napoletano Giobbe Covatta e la moglie Paola Catella, e Pino Strabioli. Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata.