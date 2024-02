La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Lunedì 26 febbraio su Rai 1 inizia una nuova settimana de La Volta Buona. Caterina Balivo sarà ai comandi del programma, pronta a intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in programma per la settimana dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.

La Volta Buona

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Particolare attenzione sarà dedicata alle emozionanti storie della gente comune, offrendo spazio alle testimonianze toccanti e all'approfondimento dell'attualità. Un mix di intrattenimento e coinvolgimento che renderà ogni puntata de La Volta Buona un'esperienza unica e avvincente.

Ospiti della settimana

Lunedì 26 febbraio

Nel primo giorno della settimana ospiti i Jalisse, in finale nella kermesse canora Una Voce Per San Marino, che seleziona il cantante che concorrerà per San Marino all'Eurovision Song Contest 2024.

A seguire, le interviste a Cristina Parodi e all'attrice Emanuela Grimalda, attualmente nel cast della Fiction di Rai 1 Gloria, su Movieplayer trovate la nostra recensione di Gloria.

Martedì 27 febbraio

Oggi a La Volta Buona ci sarà Phil Palmer, chitarrista jazz e rock britannico. Al suo fianco la moglie Numa Palmer, la cantante, autrice e produttrice italiana con la quale è sposato dal 2012.

Dalla musica allo spettacolo di intrattenimento, in studio con Caterina Balivo anche il comico e cabarettista Antonio Giuliani.

Mercoledì 28 febbraio

Durante la puntata di mercoledì 28 febbraio, Caterina intervisterà Simona Marchini, conosciuta dal pubblico televisivo anche per la sua partecipazione al programma Quelli della Notte di Renzo Arbore.

Subito dopo, tornerà in studio la coppia nata durante l'ultima edizione di Ballando Con Le Stelle, formata dalla ballerina Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.

Inoltre, passerà dal salotto anche Max Paiella, in scena con lo spettacolo Jannacci e Dintorni.

Giovedì 29 febbraio

Pomeriggio interamente dedicato alla musica quello di giovedì. Il primo ospite è il percussionista napoletano Tullio De Piscopo, l'interprete di Andamento Lento che ha suonato anche per Pino Daniele.

Subito dopo, Caterina intervisterà Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, il rapper italiano che abbiamo visto a Sanremo 2024 con il brano Fragili, classificatosi alla dodicesima posizione nella serata finale.

Venerdì 1° marzo

La settimana si conclude con Minnie Minoprio, pseudonimo di Virginia Anne Minoprio, attrice e cantante nota in Italia soprattutto negli anni settanta e ottanta.

Con Minnie Minoprio ci sarà anche suo marito Carlo Mezzano, il musicista con cui si è legata dopo la separazione dal primo marito, il costruttore romano Giorgio Ammanniti.

Minnie e Carlo festeggeranno in diretta i loro 40 anni di matrimonio.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.