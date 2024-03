La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: ospiti della settimana da lunedì 1° aprile a venerdì 5

La Volta Buona inizia una nuova settimana lunedì su Rai 1, con Caterina Balivo ai comandi del programma, pronto ad intrattenerci dalle 14:00 alle 16:00. Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni delle puntate previste per la settimana da lunedì 1° aprile a venerdì 5.

La Volta Buona settimana da lunedì 1° aprile a venerdì 5

Anche questa settimana, saranno molte le storie di volte buone che gli ospiti, tra vip e non, condivideranno nel salotto di Caterina Balivo. L'immancabile tritavolte sarà pronto a svelare i dettagli più interessanti, mentre il pubblico da casa potrà partecipare attraverso i consueti giochi, cercando di indovinare la sfera vincente e superare la prova ad essa associata per aggiudicarsi il montepremi in palio.

Lunedì 1° aprile

Primo ospite della settimana è l'attrice Giuliana De Sio, attualmente in scena nei principali teatri italiani con lo spettacolo La Signora del Martedì.

A seguire, focus sulla Pasquetta degli italiani, con il commento in studio di Rosanna Lambertucci, Federica Cifola e lo chef amato sui social Ruben Bondì.

Infine intervista all'allenatore di pallanuoto e personaggio televisivo Amaurys Perez e alla moglie Angela Rende.

Martedì 2 aprile

Oggi a La Volta Buona ci sarà Luca Dotti, figlio di Audrey Hepburn e dello psichiatra italiano Andrea Dotti.

Il cantante Michele ripercorrerà la sua carriera musicale e infine l'attrice Nina Soldano, protagonista di Un posto al sole, dove interpreta Marina Giordano.

Mercoledì 3 aprile

Durante la puntata di mercoledì 3 aprile nel programma del daytime pomeridiano di Rai 1 sarà ospite il maestro Vince Tempera, direttore di orchestra e autore delle storiche sigle dei cartoni animati anni '70 e '80.

Caterina Balivo, intervisterà Vincent Riotta, che sarà tra i protagonisti del film Il meglio di te, diretto da Fabrizio Maria Cortese, in onda proprio il 3 aprile in prima TV su Rai 1. La recensione di Il Meglio di te.

Giovedì 4 aprile

Nel quarto appuntamento settimanale de La Volta Buona ci sarà Anna Cherubini, autrice del libro "Diventeremo amiche", in cui parla del suo rapporto con Emanuela Orlandi.

In studio anche Neri Marcorè, in questi giorni nelle sale cinematografiche con Zamora, il film che segna il suo debutto alla regia.

Chiude la giornata l'intervista a Maurizio Lastrico, attore e comico genovese.

Venerdì 5 aprile

Ultima puntata della settimana de La Volta Buona con Maria Grazia Cucinotta, anche lei protagonista del film Il Meglio di te accanto a Vincent Riotta.

Dopo l'attrice messinese è la volta di Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero.

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Il programma si può seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.