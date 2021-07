La Talpa torna su Canale 5 nel 2022: i diritti del reality a Mediaset per altri 6 anni

La Talpa tornerà in TV e lo farà su Canale 5, con ogni probabilità nel 2022: l'annuncio è arrivato oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022.

L'ufficializzazione è stata di Piersilvio Berlusconi che ha anche chiarito come mai, dopo l'acquisizione da parte di Netflix dei diritti globali, il reality possa ora tornare sull'ammiraglia Mediaset: "Come sapete il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni".

Al momento non non si conosce la data effettiva di messa in onda della nuova edizione de La Talpa - anche se, come riportato dal portale davidemaggio.it, è molto probabile che le nuove puntate andranno in onda tra la primavera e l'estate del 2022 -, nè si conosce il nome del futuro conduttore o conduttrice (le tre edizioni andate in onda su Rai2 e Italia 1 sono state condotte da Paola Perego).

E per quanto riguarda la possibilità di produrre sei stagioni, prima dello sbarco su Netflix del format, è ovvio come sia strettamente legata ai dati relativi agli ascolti.