La strage delle coppiette, clip esclusiva del docu-film di San Valentino di Crime+Investigation

La strage delle coppiette, di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, è un docu-film basato sugli omicidi di quattro coppie tutt'ora irrisolti. Le indagini su questo 'cold case' vi aspettano stasera 14 febbraio alle 22:00 su Crime+Investigation, in esclusiva sul canale 119 di Sky.

Nella clip che potete vedere sopra Maureen O'Connell, ex Agente dell'FBI, e Loni Coombs, ex Procuratrice, si trovano davanti al tabellone con la mappa degli otto omicidi descrivendone le dinamiche. "Questo caso ha attirato la mia attenzione perché ci sono 8 famiglie che hanno perso i loro cari e dopo 30 anni non abbiamo risposte", dice Maureen O'Connell nella intro del video.

San Valentino è il giorno che ogni coppia sogna di passare con il proprio partner per festeggiare la sua storia d'amore. Ma a volte non c'è proprio nulla da celebrare, come nel docu-film La strage delle coppiette in onda lunedì 14 febbraio alle 22.00 solo su Crime+Investigation, in esclusiva sul canale 119 di Sky.

Tra il 1986 e il 1990, il Colonial Parkway in Virginia, una strada isolata, frequentata prevalentemente da innamorati, fu teatro di quattro terribili duplici omicidi. Ogni anno, una giovane coppia andò incontro ad una morte prematura. Sebbene questi terribili reati fossero accomunati da somiglianze agghiaccianti e inquietanti, nessun responsabile venne mai arrestato. A distanza di più di venti anni dall'accaduto una squadra di agenti speciali dell'FBI, capitanata dall'ex criminologo Jim Clemente, ha intenzione di consegnare alla giustizia il mostro delle coppiette.

Con Lovers' lane Murders, questo il titolo originale del docu-film, riusciranno a fornire alle famiglie delle vittime le risposte a lungo attese? Il mostro è ancora vivo?