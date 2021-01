La stella di Andra e Tati, su Tim Vision per il Giorno della Memoria

Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, TimVision presenta La stella di Andra e Tati, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto.

Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, Tim Vision rende disponibile per gli abbonati La stella di Andra e Tati, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto.

Il cartone è la vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume, sopravvissute all'Olocausto dopo essere state deportate il 29 marzo 1944 al campo di Auschwitz-Birkenau all'età di 4 e 6 anni insieme alla madre, alla nonna, alla zia e al cuginetto. Scambiate per gemelle, Andra e Tati riuscirono a sopravvivere alle prime selezioni nel campo di concentramento e furono portate nel Kinderblock, la baracca dei bambini destinati agli esperimenti di eugenetica. Il cartone narra la loro storia intersecando il racconto con quello di una visita di liceali ad Aushwitz.

Furono l'incoscienza dell'età, il grande amore reciproco e il fare affidamento sulla loro unione le risorse che permisero alle bambine di proteggersi dagli orrori del campo di sterminio. Grazie anche alla compassione di una guardiana del lager le bambine riuscirono così a sopravvivere e vennero liberate insieme il 27 gennaio 1945. Dopo una permanenza prima a Praga e poi in Inghilterra, riuscirono a riunirsi con i loro genitori. Su TIMVISION è disponibile anche il cartone Hanukkah - La festa delle luci. Ricco di poesia e di spunti di riflessione, è una storia di amicizia e solidarietà. Attraverso il racconto di fantasia della giovane pasticcera Anna, il cartone si svolge durante la festa di Hanukkah e aiuta a scoprire il significato di una delle feste ebraiche più antiche.

Per ricordare di non cedere mai all'odio, alla violenza, alla paura, su TIMVISION è anche disponibile Schindler's List di Steven Spielberg, uno dei più celebri film sulla Shoah, 12 nomination all'Oscar e un totale di 7 statuette guadagnate, tra cui miglior film e miglior regia. Un classico con Liam Neeson e Ralph Fiennes ispirato dal romanzo omonimo di Thomas Keneally basato sulla vita di Oskar Schindler, un imprenditore tedesco che salvò la vita a moltissimi ebrei durante l'ultimo conflitto mondiale. Su TIMVISION inoltre sono disponibili in videostore numerosi titoli di importanti capolavori tra cui Il pianista, Storia di una ladra di libri, La verità negata.