La società della neve di J.A. Bayona chiude Venezia 2023, a partire dalle 18.30 la cerimonia di premiazione

L'edizione 2023 del Festival di Venezia giunge al suo epilogo con la cerimonia di premiazione condotta da Caterina Murino e la proiezione del film La società della neve, di Juan Antonio Bayona.

L'appuntamento per la consegna dei premi ufficiali è per le ore 19, ma già dalle 18.30 in diretta su Rai Movie e in streaming su Rai Play si potrà seguire il red carpet.

Il film di chiusura

A far calare il sipario sulla 80. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sarà l'anteprima di La società della neve, diretto da Juan Antonio Bayona.

La sinossi anticipa: Nel 1972, il volo 571 delle forze aeree uruguayane, che sta trasportando una squadra di rugby in Cile, precipita nel cuore delle Ande. Scampano all'incidente solo ventinove dei quarantacinque a bordo. Intrappolati in uno dei luoghi più ostili e inaccessibili del pianeta, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per non morire.

Proiezione speciale

Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, ultima giornata di programmazione del festival, ci sarà inoltre spazio per Passione critica.

L'evento è una proiezione speciale in collaborazione tra la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Settimana internazionale della critica e le Giornate degli Autori.

La regia è di Simone Isola, Franco Montini e Patrizia Pistagnesi. Il progetto studia il rapporto tra critica e autori nella storia del cinema italiano in relazione con la storia del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, fin dalla sua fondazione nel 1971.