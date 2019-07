La Sirenetta: ecco come Halle Bailey apparirebbe nei panni di Ariel

Halle Bailey interpreterà La Sirenetta Ariel: ecco come potrebbe sembrare la cantante nel nuovo remake live-action del grande film Disney diretto da Rob Marshall.

Pare proprio che dopo innumerevoli casting la celebre cantante Halle Bailey sia stata scelta per vestire i panni della Sirenetta Ariel del celebre film d'animazione firmato Disney nel nuovo live-action diretto da Rob Marshall. L'artista BossLogic, grafico e designer, ha appena reso pubblico un poster per regalarci un assaggio di come potrebbe apparire la cantante nei panni della Sirenetta più famosa del mondo dell'animazione. Non è ancora certo se i capelli saranno davvero del colore rosso fuoco con cui tutti siamo abituati da sempre a immaginare Ariel, ma ha comunque suscitato grande curiosità vedere la Bailey in queste nuove vesti! Immediatamente la cantante, entusiasta di essere stata scelta per questo ruolo, ha subito condiviso su Instagram un'immagine animata che la ritrae nei panni di Ariel ma conservando il suo colore di capelli.

La Sirenetta è nera: Halle Bailey, la nuova Ariel in un mare di polemiche

Tuttavia, nonostante l'eccitazione da parte di molti, la notizia ufficiale che vede la talentuosa Bailey nel ruolo della protagonista ha creato aria di polemica e diviso in due l'opinione tra chi, amante della tradizione, non riesce a distaccarsi dalla versione originale e vorrebbe continuare a vedere un'Ariel bianca e chi, da subito, ha gridato al razzismo più bieco apprezzando, invece, la scelta di avere finalmente una star di colore a impersonificare una vasta fetta di pubblico che si dichiara desiderosa di poter essere finalmente rappresentata sul grande schermo.

Il cast de La Sirenetta in live action comprende anche Jacob Tremblay e Awkwafina nei ruoli di Flounders e Scuttle, e, molto probabilmente, Melissa McCarthy in quello di Ursula. Ad oggi La sirenetta non ha ancora una data di uscita.