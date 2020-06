La signora di Purity Falls: Trevor Stines, le sue foto più sexy

Trevor Stines è il protagonista di La signora di Purity Falls, ecco alcune delle foto più sexy del protagonista noto al pubblico italiano per la serie Riverdale. Il thriller piccante prodotto dall'emittente americana Lifetime va in onda stasera in Prima TV su RAI 2.

Trevor Stines in La signora di Purity Falls interpreta Jason, uno dei due figli di Nicole (Kristanna Loken) che decide di trasferirsi a Purity dopo la morte del marito. Bello, giovane e con un fisico atletico, Jason finisce nel mirino della loro vicina, l'affascinante Courtney (Olivia d'Abo), una donna di mezz'età a cui piacciono i ragazzi più giovani che lo seduce trasformandolo in uno dei gigolò più richiesti dalle mogli di Purity Falls, insoddisfatte dai loro mariti.

Il pubblico italiano ha conosciuto Trevor Stines per il suo ruolo di Jason Blossom nella serie televisiva Riverdale, prodotta dalla CW e distribuita in Italia da Netflix. Jason muore prima dell'inizio della serie, in circostanze misteriose che verranno chiarite solo nel finale della prima stagione. Trevor appare attraverso una serie di flashback in quattordici episodi della serie. Il giovane attore ha esordito con il film The Amityville Terror nel 2016 e preso parte ad alcuni episodi della serie The Fosters.

