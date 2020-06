La signora di Purity Falls: stasera su Rai2 il film con Kristanna Loken

Appuntamento con il giallo, stasera su Rai2 alle 21:20, e con La signora di Purity Falls, film diretto nel 2019 da Sam Irvin e con Kristanna Loken nei panni di una mamma single.

Nicole (Kristanna Loken), a un anno dalla morte del marito, decide di trasferirsi nella ridente cittadina di Purity Falls con i due figli Justine (Sloane Avery) e Jason (Trevor Stines). La popolazione dimostra subito simpatia e affetto per la nuova famiglia, e la ricca vicina Courtney (Olivia d'Abo) offre addirittura al bel Jason dei piccoli lavoretti, un modo per tirar su qualche soldo.

Gli orari strani a cui Jason entra ed esce dalla casa della vicina, però, cominciano a insospettire Nicole. La situazione precipita quando un ragazzo del quartiere viene ritrovato cadavere in una piscina. Non solo Courtney non è evidentemente chi dice di essere: Nicole non sa ancora che a Purity Falls si nasconde un pericoloso segreto.