La Realtà che non esiste: torna il concorso rivolto ai giovani, ecco il termine per la consegna dei lavori

C'è tempo fino al 21 febbraio per partecipare alla settima edizione de La realtà che "non" esiste, contest ideato dalla produttrice Manuela Cacciamani, realizzato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema. L'iniziativa nasce per dare un'opportunità ai giovani appassionati di cinema, con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il concorso invita i partecipanti a sviluppare storie che ruotino attorno a tematiche sociali di grande rilevanza legate all'uso delle tecnologie e dei social media. Il progetto vincitore del contest verrà realizzato da One More Pictures e Rai Cinema con un lancio multipiattaforma.

I progetti lineari, frutto delle precedenti sei edizioni, sono stati presentati come eventi speciali alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e sono disponibili su RaiPlay, mentre le versioni VR sull'app Rai Cinema Channel VR. Tra i temi affrontati in passato cyberbullismo, il sextortion e la revenge porn, l'isolamento sociale autoimposto (il fenomeno degli hikkomori, sempre più diffuso tra i giovanissimi) e l'educazione sentimentale nell'era digitale.

Tema della settima edizione: Io, nessuno e centomila

Ispirato al romanzo di Luigi Pirandello, il tema di questa edizione è "Io, nessuno o centomila". I giovani sceneggiatori che parteciperanno al contest sono invitati a riflettere sulla frammentazione dell'identità nell'era digitale (IDD). Nel mondo online, le persone spesso adottano identità multiple e false versioni di sé per motivi diversi: per proteggere la propria privacy, per esplorare nuovi lati della propria personalità, per ingannare o manipolare gli altri. La frammentazione digitale riflette l'idea pirandelliana secondo cui l'identità di una persona non è mai unica, ma percepita in molteplici modi dagli altri, rendendo impossibile conoscere la vera identità.

I giovani autori possono partecipare presentando la loro sceneggiatura e altri elaborati che verranno sottoposti all'attenzione di una giuria, chiamata a scegliere il vincitore. L'elaborato scelto vedrà il progetto prendere forma grazie al supporto di One More Pictures con Rai Cinema, fino alla realizzazione di un corto che, nelle precedenti sei edizioni, è stato lanciato sia alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale sia su Rai Play, fruibile gratuitamente. L'obiettivo del contest è sensibilizzare e educare i ragazzi al mondo digitale utilizzando l'immediatezza del linguaggio dell'audiovisivo e fornendo una grande opportunità ai giovani autori under 35.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 18.00 del 21/02/2025, salvo eventuali proroghe che verranno comunicate sul sito ufficiale One More Pictures.

Maggiori informazioni su: www.onemore.it/contest.