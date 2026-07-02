La ragazza che ho sempre desiderato stasera su Rai 2: trama, cast e storia vera

Stasera su Rai 2 il thriller La ragazza che ho sempre desiderato: una giovane modella finisce in trappola dopo un falso casting. Un film ispirato a una storia vera tra tensione e dramma familiare.

Appuntamento da non perdere in prima serata su Rai 2 oggi, giovedì 2 luglio alle ore 21:20. Va in onda in prima visione assoluta il film La ragazza che ho sempre desiderato (titolo originale: The Girl Who Caught a Killer), un thriller del 2023 diretto dalla regista Michelle Ouellet. La pellicola, ispirata alla storia vera del presunto serial killer William Bradford, ci porta nella Los Angeles degli anni Ottanta, dove il sogno della quindicenne Alina di diventare una top model si trasforma in un vero e proprio incubo.

Di cosa parla il film: la trama

Los Angeles, anni ottanta: Alina ha 15 anni, è bellissima e sogna di diventare una top model. Il suo desiderio di emergere nel mondo della moda la espone, però, a un grave pericolo, quando finisce nel mirino di un predatore seriale che si finge fotografo professionista per attirare giovani modelle. Una volta caduta nella trappola, Alina viene rapita e si ritrova prigioniera. Nel frattempo, il padre si accorge che qualcosa non va e inizia una corsa contro il tempo per salvarla, prima che sia troppo tardi. Il film costruisce una tensione costante, intrecciando il dramma familiare con il thriller psicologico.

Il cast e la storia vera a cui si ispira La ragazza che ho sempre desiderato

Nei panni della giovane protagonista troviamo la promettente Brielle Robillard. Il ruolo del padre coraggioso è affidato a Sam Trammell (volto molto noto agli amanti delle serie TV, in particolare per il ruolo di Sam Merlotte in True Blood), mentre Steve Byers interpreta l'inquietante antagonista.

La Ragazza che ho Sempre Desiderato: Brielle Robillard e Sam Trammell

Come molti film della Lifetime, anche La ragazza che ho sempre desiderato è ispirato a una storia vera, quella di William Richard Bradford. L'ìuomo è stato un criminale statunitense condannato per omicidio e sospettato di essere un serial killer attivo negli anni '80. È stato ritenuto responsabile dell'uccisione di due giovani donne: la quindicenne Tracey Campbell e la barista Shari Miller. Secondo le indagini, Bradford attirava le vittime promettendo opportunità nel mondo della moda, riuscendo così a guadagnarne la fiducia prima di commettere i crimini.

Un elemento importante del caso è la scoperta, nel suo appartamento, di una serie di fotografie che ritraevano circa 54 donne in pose da modella, molte di loro risultavano scomparse. La polizia ha ipotizzato che alcune di queste immagini potessero riguardare altre possibili vittime, forse fotografate poco prima della loro morte. Questo dettaglio ha alimentato il sospetto che Bradford potesse aver commesso altri omicidi mai confermati. Dopo la sua condanna, fu rinchiuso nel carcere di San Quentin, in California. Morì il 10 marzo 2008 in una struttura medica carceraria a Vacaville per cause naturali. Nonostante le indagini, il numero totale delle sue possibili vittime rimane ancora oggi incerto.