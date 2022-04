La Pupa e il Secchione, Paola Caruso aggredisce Mila Suarez e viene squalificata

Paola Caruso è stata squalificata da La Pupa e il Secchione per aver aggredito Mila Suarez: l'ex fidanzata di Alex Belli ha provocato la modella che ha perso la testa e, prima ha schiaffeggiato la Suarez, poi è svenuta. Mila, per punizione, resterà chiusa nello sgabuzzino della villa per una settimana.

Il provvedimento disciplinare era stato annunciato da Barbara D'Urso nel pomeriggio. "Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a La Pupa e il Secchione verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!", aveva scritto la conduttrice su Twitter nel tentativo di far crescere l' hype e, forse, gli ascolti del programma.

La rissa tra le due donne, secondo Paola Caruso, sarebbe nata dopo una serie di gravi provocazioni da parte di Mila. L'ex concorrente di Pechino Express ha raccontato che la modella e fashion influencer nata a Casablanca, durante la discussione, avrebbe tirato in ballo il figlio "è la seconda volta che tocca mio figlio che non c'entra nulla con le dinamiche del programma. Non concedo a nessuno di toccare mio figlio", ha detto Paola mentre Mila ha smentito questa versione dei fatti.

In mancanza di immagini, l'aggressione fisica e lo schiaffo non sono state riprese dalle telecamere, Barbara D'Urso e gli autori si sono fidati delle testimonianze dei concorrenti presenti e hanno squalificato Paola Caruso "a prescindere da qualsiasi provocazione - era scritto nella busta letta da Barbara - si rende inevitabile un provvedimento contro chi ha avuto un atteggiamento violento nei confronti di un altro concorrente. Paola sei ufficialmente squalificata dal gioco", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Mila Suarez, che oltre a provocare Paola, ha rotto un bicchiere buttandolo a terra, è stata punita dalla produzione e dovrà rimanere, con il suo secchione Gianmarco Onestini, chiusa nello sgabuzzino della villa: "non andrai sul divano o nel giardino a dormire, starai obbligatoriamente nello sgabuzzino", ha specificato la D'Urso.