La Pupa e il secchione: tra Dayane Mello e Alex Belli è scontro a distanza

Ieri Alex Belli è stato ospite de La Pupa e il secchione e Dayane Mello, che su Mediaset Infintity conduce con Andrea Dianetti Pupa Party, non l'ha presa bene: l'ex gieffina prima ha minacciato, in maniera scherzosa di lasciare il programma, poi ha detto che l'attore è bisessuale. Belli, su Twitter, ha replicato subito dando alla Mello della falsa.

Ieri Barbara D'Urso ha provato a risollevare gli ascolti de La Pupa e il Secchione invitando in studio Alex Belli, ricostruendo la coppia del Grande Fratello Vip 6 con Soleil Sorge, giudice dello show. Dai primi dati d'ascolto sembra che l'operazione non sia riuscita ma ha giovato a Pupa party, il programma digital only condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti che anticipa segue e commenta lo show su Mediaset Infinity.

L'ingresso di Alex Belli in studio, ha provocato la reazione, negativa, di Dayane Mello: "Oddio no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. L'ha umiliata l'ultima volta", riferendosi a Soleil Sorge, di cui Dayane è amica. L'ex gieffina poi ha lanciato la bomba: "Io ho un gossip. Alex Belli ci gioca ma gli piacciono anche gli uomini. Noi stiamo qui scherzando ma è bisessuale, ma che problema c'è, però dillo".

Andrea Dianetti ha cercato di frenarla: "Non ci sono problemi, però non abbiamo le prove", ma Dayane ha continuato "le prove sono questi occhi qua", come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

Poco dopo, mentre era ancora ospite di Barbara D'Urso, Alex Belli ha preso il telefonino e le ha risposto su Twitter "SAPESSI come non ti sopporto io!! Sei Falsa come Giuda!! Quando mi incontri fai FALSI SORRISI per depistare!! Ipocrita!!".