La Pubblicità Più Pazza Del Mondo!, il nuovo programma da stasera su Comedy Central

Da oggi 18 maggio in prima TV assoluta i comici Marta e Gianluca debuttano nel nuovo programma La pubblicità più pazza del mondo! in onda da stasera tutti i mercoledì alle 22.00 su Comedy Central* (canale Sky 129 e in streaming su NOW).

La fantasia dei pubblicitari spesso non ha limiti, anche se dovrebbe, e i comici Marta e Gianluca sono pronti a commentare le pubblicità più divertenti, stravaganti e originali del mondo della tv. In ogni puntata siamo pronti a fare il giro del mondo attraverso gli spot più creativi e fuori di testa che siano mai stati prodotti.

Dopo essere stati i protagonisti della serie digital "Dai Lavoriamo" che sdrammatizza su temi molto attuali come lo smart working e il ritorno in ufficio, i comici Marta Zoboli e Gianluca De Angelis, tra le coppie comiche più amate dal pubblico, tornano su Comedy Central con il nuovo clip show in 23 puntate per ridere insieme delle pubblicità più assurde mai registrate. Dal Giappone agli Stati Uniti, partiamo per un viaggio in cui scopriremo fino a che punto può spingersi la creatività, o la follia, delle agenzie pubblicitarie.

Non resta che preparare i popcorn, inizia il divertimento!