La proprietà non è più un furto, stasera su Rai3 il film con Flavio Bucci

La proprietà non è più un furto va in onda stasera su Rai3 alle 21.20. Con questo film di Elio Petri la RAI rende omaggio al grande attore Flavio Bucci, recentemente scomparso.

Protagonista del film è Total, un giovane impiegato di banca allergico ai soldi; gli fanno schifo e ritiene che il mondo sia diviso in due specie di ladri: quelli che lo fanno per mestiere e quelli che si arricchiscono sulla pelle altrui, in modo apparentemente lecito. Rappresentante esemplare della seconda categoria, per Total, è un macellaio che lui prende di mira: gli ruba la moglie, i gioielli, i soldi e la macchina, il povero macellaio non capisce le ragioni di tale accanimento ed una volta individuato il ladro, gli offre della carne in regalo, soldi ed una sistemazione lavorativa dignitosa. Ma Total non ci sta.

La proprietà non è più un furto si avvale di un cast di eccezione, Flavio Bucci è il giovane Total, accanto a lui troviamo Julien Guiomar, Jacques Herlin, Daria Nicolodi, Orazio Orlando, Cecilia Polizzi, Gigi Proietti, Salvo Randone, Mario Scaccia e Ugo Tognazzi.

Elio Petri con questo film conclude un ciclo iniziato con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto del 1971 e continuato con La classe operaia va in paradiso nel 1972. La pellicola uscita nel 1973 fu presentata in concorso al Festival di Berlino. In Italia fu sequestrata per oscenità ed offesa al comune senso del pudore.