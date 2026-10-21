La Promessa anticipazioni 22 ottobre: Manuel affronta Curro, Margarita accusa Alonso

La Promessa torna con una nuova puntata ricca di tensioni, segreti e scontri familiari. La soap opera spagnola, ambientata nel palazzo dei marchesi di Luján, continua a intrecciare le vicende della nobiltà con quelle della servitù, tra alleanze fragili e verità difficili da accettare. Scopriamo cosa succede nel prossimo episodio.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Manuel cerca di salvare Curro, sempre più isolato e fuori controllo, mentre a Palazzo Luján Margarita decide di affrontare apertamente Alonso, accusandolo di essersi lasciato manipolare da Leocadia. Intanto, nei locali della servitù, l'intervento di Padre Samuel porta a una svolta per Carlo, mentre Toño trova il coraggio di confidarsi con Enora sulle sue preoccupazioni legate allo zio.

Manuel affronta Curro nel bosco e rischia di essere colpito

Preoccupato per le condizioni del fratello, Manuel decide di raggiungere personalmente il nascondiglio nel bosco per impedire che Curro continui a distruggersi. Il marchesino non vuole rimanere a guardare mentre il giovane sprofonda sempre più nell'isolamento e nella disperazione.

Teresa parla con Don Cristóbal

La situazione, però, si rivela subito pericolosa. Curro accoglie Manuel imbracciando il fucile e premendo il grilletto, trasformando il tentativo di aiutarlo in un nuovo scontro a fuoco. Nonostante il rischio, Manuel non si lascia intimidire e continua ad avanzare, determinato a salvare il fratello e a riportarlo alla ragione.

Margarita accusa Alonso di essersi lasciato manipolare da Leocadia

A Palazzo Luján, intanto, Don Alonso vorrebbe convincere Margarita a fare pace con Leocadia, ma la donna non ha alcuna intenzione di accettare la sua richiesta. La tensione aumenta quando il marchese ascolta per caso una conversazione privata tra Margarita e Martina.

A quel punto, Margarita decide di affrontarlo apertamente e gli rinfaccia di essersi fatto ingannare dalle trame di Leocadia. La madre di Martina cerca disperatamente di aprire gli occhi ad Alonso, accusandolo di aver concesso troppa fiducia a una donna che, secondo lei, lo sta manipolando. Il confronto rischia così di aggravare ulteriormente le divisioni tra i nobili della tenuta.

Carlo interpretato da José Miguel Blanc

Padre Samuel convince Don Cristóbal ad assumere Carlo

Grazie all'intervento di Padre Samuel, Don Cristóbal accetta ufficialmente di assumere Carlo come nuovo valletto della tenuta. La decisione porta un po' di sollievo tra le domestiche, che vedono concretizzarsi una possibilità importante per il giovane.

Il risultato, tuttavia, non modifica la posizione inflessibile del maggiordomo sul caso di Lope. Quando Teresa si trova a fare i conti con il licenziamento del domestico, Don Cristóbal ribadisce con fermezza che la decisione era inevitabile.

Toño si confida con Enora e rivela le sue paure

Sul fronte dei sentimenti e dei segreti, Toño trova finalmente il coraggio di confidarsi con Enora. Il giovane, spinto da Simona e Candela, le rivela di essere profondamente preoccupato e tormentato dalla presenza di suo zio e dagli ostacoli posti dalla differenza di classe.