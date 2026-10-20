La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Curro non ha colpito Alonso, Cristóbal assume Carlo

La Promessa torna con una nuova puntata in onda mercoledì 21 ottobre alle 19:45 su Rete 4. La soap spagnola, ambientata nella tenuta dei marchesi di Luján, intreccia intrighi familiari, passioni, segreti e conflitti tra nobiltà e personale di servizio. Scopriamo cosa succede nel prossimo episodio.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 21 ottobre

Curro deve fare i conti con il gesto compiuto nel bosco, Manuel prepara una mossa decisiva contro Leocadia e alla tenuta arrivano importanti novità per Carlo. Sullo sfondo, Petra cerca di impedire la chiusura del rifugio, mentre Toño è spinto a chiarire i propri dubbi con Enora.

Curro scopre di non aver colpito Alonso e Angela lo affronta

Dopo i drammatici momenti vissuti davanti al nascondiglio nel bosco, Curro si rende conto di non aver colpito Don Alonso con il proiettile. La scoperta lo rassicura, ma non cancella la gravità di quanto accaduto. Angela, sconvolta dal gesto del ragazzo, lo affronta immediatamente e cerca di farlo ragionare, mettendolo davanti ai rischi a cui si sta esponendo. La questione resta delicata e le conseguenze del suo comportamento potrebbero coinvolgere anche chi gli sta vicino.

Manuel Regueiro interpreta Don Alonso ne La Promessa

Manuel passa al contrattacco contro Leocadia e il Duca

Nel frattempo, Manuel decide di sfruttare la falla contrattuale che ha scoperto per mettere in difficoltà Leocadia e il Duca. L'erede dei Luján avvia la vendita della licenza del suo motore aeronautico a diversi costruttori indipendenti, puntando a sottrarsi alle manovre dei suoi avversari. La contromossa potrebbe cambiare gli equilibri della storia e compromettere i piani elaborati fino a questo momento. Manuel è pronto a giocare le proprie carte per difendere il suo progetto e riprendere il controllo del suo progetto.

Leocadia affronta Alonso per la vicenda di Angela e Curro

Al piano nobile della tenuta, Leocadia si rivolge direttamente a Don Alonso per lamentarsi della situazione sempre più difficile tra Angela e Curro. La donna manifesta apertamente la propria insofferenza per una dinamica che rischia di alimentare nuove tensioni all'interno della famiglia. Il confronto con Alonso aggiunge un ulteriore elemento di conflitto a una giornata già segnata dagli eventi drammatici del bosco e dalla strategia di Manuel.

Álvaro Quintana veste i panni di Toño

Cristóbal assume Carlo come nuovo valletto

Arrivano finalmente buone notizie per il personale di servizio. Grazie alla pressione costante di Padre Samuel, Don Cristóbal accetta ufficialmente di assumere Carlo come nuovo valletto della tenuta. La decisione soddisfa le aspettative di Pía e Maria Fernández, che attendevano da tempo una svolta. L'ingresso di Carlo nel nuovo ruolo rappresenta un cambiamento importante nella quotidianità del palazzo e porta una nota positiva in mezzo agli intrighi che coinvolgono i Luján.

Petra cerca di salvare il rifugio dalla chiusura

La prospettiva è invece più preoccupante per Petra, che reagisce con grande apprensione alla notizia delle difficoltà economiche della struttura di carità. La donna si rivolge a Padre Samuel e lo supplica di non chiudere il rifugio, dimostrandosi pronta a impegnarsi per trovare una soluzione. Il rischio di perdere un punto di riferimento importante diventa motivo di forte preoccupazione e spinge Petra a cercare una via d'uscita prima che sia troppo tardi.

Candela e Simona incoraggiano Toño a parlare con Enora

Infine, nelle cucine della tenuta, Candela e Simona decidono di intervenire nella vita sentimentale di Toño. Le due donne lo incoraggiano a confidarsi apertamente con Enora, senza lasciarsi frenare dai timori legati alle differenze di classe e alla figura dello zio. Il loro consiglio è quello di affrontare i dubbi con sincerità, invece di lasciare che le insicurezze compromettano il rapporto.