La Promessa anticipazioni 20 ottobre: Curro spara ad Alonso

Curro spara ad Alonso per difendere Angela e il loro rifugio nel bosco. Intanto, Pía cerca di aiutare Maria e Samuel rivela a Petra che il rifugio di carità rischia la chiusura.

La Promessa, nella puntata in onda martedì 20 ottobre alle 19:45 su Rete 4, torna con un nuovo episodio ricco di tensione, scontri familiari e problemi destinati a mettere alla prova gli abitanti della tenuta. La soap opera spagnola, ambientata nella residenza aristocratica dei marchesi di Luján, continua a intrecciare segreti, amori e rivalità, con le vicende dei protagonisti sempre più difficili da risolvere.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 20 ottobre

Il rapporto tra Curro e Don Alonso si fa sempre più complicato, mentre il giovane cerca di proteggere la vita che ha costruito con Angela lontano dal palazzo. La situazione precipita quando Alonso raggiunge il nascondiglio nel bosco e si trova davanti alla reazione estrema del figlio. Parallelamente, Pía continua a impegnarsi per aiutare Maria Fernández, cercando di favorire l'assunzione di Carlo come nuovo valletto. Intanto, Padre Samuel deve affrontare una grave emergenza economica che potrebbe compromettere il futuro del rifugio di carità.

Curro spara ad Alonso per proteggere Angela

Preoccupato per le sorti di Curro e determinato a ristabilire un contatto con lui, Don Alonso decide di recarsi personalmente alla casetta nel bosco in cui il giovane si è rifugiato insieme ad Angela. La visita del Marchese, però, non produce l'effetto sperato e finisce per trasformarsi in un confronto drammatico.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

Curro è ormai terrorizzato all'idea che qualcuno possa separarlo dalla donna che ama o costringerlo a tornare alla tenuta. Convinto che il padre rappresenti una minaccia per la tranquillità conquistata lontano dal palazzo, il ragazzo reagisce con estrema aggressività.

Dopo aver imbracciato il fucile, Curro intima ad Alonso di non avvicinarsi ulteriormente. Di fronte all'esitazione del Marchese, il giovane arriva a premere il grilletto. Il proiettile sfiora Don Alonso, che rimane pietrificato davanti al gesto del figlio ed è costretto ad arretrare.

La reazione di Curro dimostra quanto sia determinato a difendere il proprio isolamento e la relazione con Angela. Il ragazzo non sembra disposto a permettere a nessuno di intromettersi nella loro vita, nemmeno al padre. Anche Pía ha avuto modo di constatare quanto sia difficile convincerlo a rinunciare alla tranquillità del rifugio.

Pía chiede aiuto a Padre Samuel per favorire Carlo

Nel frattempo, alla tenuta, Pía non abbandona il suo proposito di aiutare Maria Fernández. L'ex governante vuole che Carlo venga assunto ufficialmente come nuovo valletto e continua a cercare una soluzione per convincere il severo Don Cristóbal ad accettare la sua proposta.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Per raggiungere il proprio obiettivo, Pía decide di coinvolgere Padre Samuel, chiedendogli di intervenire in favore del ragazzo. Il sacerdote accetta di spendere una buona parola per Carlo, dimostrando di comprendere le speranze di Pía e il suo desiderio di vedere Maria finalmente felice.

Il suo intervento potrebbe rappresentare un aiuto importante per la donna, che cerca di trovare una nuova opportunità per Maria all'interno della tenuta. Tuttavia, mentre si impegna a sostenere le richieste di Pía, Samuel deve fare i conti con una questione ben più urgente.

Padre Samuel comunica a Petra la crisi del rifugio di carità

Padre Samuel è infatti costretto a informare Petra di una notizia particolarmente preoccupante. Il rifugio di carità si trova in gravi difficoltà economiche e rischia seriamente di dover chiudere i battenti.

La situazione mette in pericolo il futuro della struttura e il lavoro di solidarietà che vi viene portato avanti. Per Petra, la rivelazione rappresenta un motivo di allarme: la possibile chiusura del rifugio rischia di avere conseguenze importanti e rende ancora più incerto il futuro delle persone coinvolte.