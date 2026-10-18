La Promessa anticipazioni 19 ottobre: Enora trova la mossa per fermare Leocadia

Enora aiuta Manuel a trovare una soluzione per aggirare i vincoli sui motori e mettere in difficoltà Leocadia. Intanto Angela teme per Curro e Pía si mobilita per aiutare Maria Fernández.

Le nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola ambientata in una tenuta aristocratica nei primi anni del Novecento, continuano a intrecciare intrighi familiari, rivalità e sentimenti. Nell'episodio di lunedì 19 ottobre 2026, in onda alle 19:45 su Rete 4, Enora offre a Manuel una soluzione per sottrarsi al controllo di Leocadia, mentre nuove tensioni coinvolgono la servitù del palazzo.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata del 19 ottobre

Il marchesino potrebbe trovare una via d'uscita grazie a un'attenta analisi dei contratti relativi al progetto dei motori. Nel frattempo, Angela si preoccupa per le condizioni di Curro, ancora nascosto nella casetta nel bosco, mentre Pía chiede l'intervento di Padre Samuel per favorire l'assunzione di Carlo. Intanto, Teresa decide di affrontare Cristóbal per difendere Vera dal trattamento ingiusto che sta subendo.

Enora trova una soluzione per Manuel e mette in difficoltà Leocadia

Nella puntata de La Promessa del 19 ottobre, Manuel trova in Enora un'alleata preziosa per contrastare l'influenza di Leocadia. La ragazza esamina attentamente la documentazione relativa al progetto dei motori e individua una possibilità che potrebbe cambiare gli equilibri all'interno della tenuta.

Sara Molina interpreta María Fernández

Dall'analisi emerge infatti che il Duca de Carvajal y Cifuentes non dispone di un contratto d'esclusiva sul progetto. Di conseguenza, neppure Leocadia può impedire alla tenuta di sfruttare commercialmente la licenza. Manuel potrebbe quindi venderla ad altre aziende, consentendo loro di produrre i motori su larga scala e aprendo nuove opportunità di guadagno per La Promessa.

Il suggerimento di Enora rappresenta una possibile svolta per il marchesino, deciso a trovare una soluzione che gli permetta di ridurre la dipendenza da Leocadia.

Angela teme per Curro e per le conseguenze del suo isolamento

Lontano dalla tenuta, Curro continua a rimanere nascosto nella casetta nel bosco, sebbene le condizioni di Angela sembrino migliorare. La ragazza si rende conto che questa situazione rischia di avere conseguenze pesanti sul benessere del giovane. L'isolamento imposto a Curro, infatti, non sembra rappresentare una soluzione sostenibile e Angela comincia a interrogarsi sui rischi che il suo amato sta correndo.

Daniel Schröder interpreta Padre Samuel ne La Promessa

Pía chiede aiuto a Padre Samuel per favorire l'assunzione di Carlo

Nei locali della servitù, Pía cerca una soluzione per migliorare la situazione di Maria Fernández. La donna spera che Carlo venga assunto ufficialmente come nuovo valletto della tenuta, convinta che la sua presenza possa contribuire a riportare un po' di serenità nella vita di Maria.

Per aumentare le possibilità che la candidatura del giovane venga presa in considerazione, Pía decide di rivolgersi a Padre Samuel. Il sacerdote accetta di intervenire personalmente e di parlare con Don Cristóbal, affinché valuti il profilo di Carlo per il posto disponibile.

Teresa affronta Cristóbal per difendere Vera

Intanto, tra la servitù si assiste a un riavvicinamento inaspettato. Teresa si accorge che Vera è sottoposta a un carico di lavoro eccessivo e a un trattamento che considera ingiusto. La situazione spinge la giovane a prendere posizione e a intervenire direttamente. Decisa a impedire che la cameriera venga sottoposta a ulteriori pressioni e punizioni, Teresa affronta apertamente Cristóbal.