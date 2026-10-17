La Promessa anticipazioni 18 ottobre: Adriano respinge Martina e Manuel frena Leocadia

Adriano chiude ogni possibilità con Martina dopo il bacio mentre Manuel cerca una via legale per contrastare Leocadia. Intanto Angela migliora e Teresa chiede un nuovo valletto.

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2026 alle 19:40 su Rete4, i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più complicati. Adriano respinge Martina dopo il bacio, mentre Manuel cerca una soluzione legale per contrastare Leocadia. Intanto, anche tra la servitù emergono nuove tensioni legate alla partenza di Lope e alla ricerca di un nuovo valletto.

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Adriano affronta apertamente Martina e chiarisce che tra loro non potrà nascere nulla, nonostante il bacio che li ha coinvolti. Nel frattempo, Manuel decide di passare all'azione contro Leocadia, affidando a Enora l'analisi del contratto che favorisce la donna, nella speranza di individuare una via d'uscita legale dagli accordi economici.

Nei locali della servitù, Teresa insiste con Don Cristóbal affinché venga assunto al più presto un nuovo valletto per alleggerire il carico di lavoro del personale. Il maggiordomo, però, le chiede di raccontare finalmente tutta la verità sulla partenza di Lope. Intanto, tra le domestiche cresce la speranza che la scelta possa ricadere su Carlo.

Arturo García Sancho nei panni di Manuel a La Promessa

Adriano respinge Martina e Manuel cerca una via d'uscita contro Leocadia

Dopo che Margherita ha chiesto alla figlia perché non abbia sposato Jacobo, Adriano decide di affrontare direttamente Martina per fare chiarezza sui loro sentimenti. Il giovane ribadisce che, nonostante il bacio, tra loro non potrà esserci assolutamente nulla. Una presa di posizione netta che chiude la porta a ogni possibile sviluppo sentimentale tra i due.

Intanto, alla tenuta, i tentativi di riportare la pace tra Leocadia e Margarita sembrano destinati a fallire. Don Alonso invita cordialmente Leocadia a mostrarsi più tollerante e amichevole nei confronti di Margarita, ma i rancori del passato riaffiorano subito e impediscono qualsiasi riconciliazione.

Di fronte allo strapotere di Leocadia, Manuel decide di non restare a guardare. Il giovane affida a Enora l'analisi approfondita del contratto che favorisce la donna, nella speranza di individuare una via d'uscita legale dagli accordi economici. La sua iniziativa potrebbe rappresentare un tentativo concreto di cambiare gli equilibri della tenuta.

Andrea del Río è Teresa

Angela migliora mentre Teresa chiede un nuovo valletto e Toño teme per Enora

Lontano dagli altri, Angela mostra incoraggianti segnali di miglioramento e comincia a sognare un ritorno alla normalità. Nonostante questi progressi, Curro mantiene un atteggiamento estremamente prudente, evitando di abbassare la guardia.

Nel frattempo, la gestione del personale torna al centro delle preoccupazioni della servitù. Teresa chiede con insistenza a Don Cristóbal di procedere con l'assunzione di un nuovo valletto, ma il maggiordomo la invita a chiarire prima la vicenda legata alla partenza di Lope. Le domestiche, dal canto loro, fanno il tifo affinché venga assunto Carlo, a cui si sono affezionate.

Infine, nei locali della cucina, Toño si confida con Simona e Candela, rivelando le sue paure per il futuro della relazione con Enora. Il ragazzo teme che la differenza di classe sociale tra loro possa trasformarsi in un ostacolo insormontabile e compromettere il rapporto appena nato. Anche sul fronte sentimentale, dunque, le incertezze non mancano.