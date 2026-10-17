La Promessa anticipazioni 17 ottobre: Curro punta il fucile contro Pia

Curro perde il controllo e minaccia Pía con un fucile pur di proteggere Angela, mentre Margarita decide di lasciare il palazzo e Vera prepara la protesta contro Don Cristóbal.

Nella puntata de La Promessa in onda stasera, sabato 17 ottobre 2026 alle ore 19:45 su Rete 4, la situazione dentro e fuori dal palazzo sfocia in una vera e propria polveriera. Se al piano nobile il misterioso passato tra Margherita e Leocadia spinge una madre a voltare le spalle alla figlia, nei boschi circostanti la disperata protezione di Curro per Angela sfiora la tragedia.

La Promessa: cosa succede nella puntata del 17 ottobre

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 17 ottobre 2026, i conflitti al palazzo diventano sempre più accesi. Margarita decide di andarsene per sfuggire alla presenza di Leocadia, mentre Vera si scontra con Don Cristóbal per le condizioni di lavoro della servitù. Intanto, lontano dalla tenuta, Curro perde il controllo e punta un fucile contro Pía pur di proteggere Angela contro chiunque.

Margarita abbandona La Promessa, Vera guida la protesta contro Don Cristóbal

Incapace di sopportare anche solo la vista di Leocadia, Margarita prende la drastica decisione di lasciare il palazzo al più presto. Profondamente sorpresa e perplessa da tanta ostilità, Martina affronta la madre chiedendo spiegazioni immediate; tuttavia, la donna si rifiuta di entrare nei dettagli e si limita ad ammettere lapidaria che il loro feroce conflitto nasce da irrisolte vicende del passato.

Nel frattempo, nei locali della servitù esplode il malcontento generale per i ritmi di lavoro estenuanti. Vera confida a Simona e Candela di aver avuto un durissimo scontro con Don Cristóbal: il maggiordomo, incurante della sua rabbia per l'addio di Lope, l'ha caldamente invitata ad andarsene se non intende obbedire agli ordini. Preoccupata per la rivolta imminente dello staff, Teresa tenta di mediare con Cristóbal, ma l'uomo rifiuta categoricamente qualsiasi concessione.

Teresa parla con Don Cristóbal

Curro fuori di sé: punta il fucile contro Pía per proteggere Angela

Lontano dal palazzo, la permanenza di Angela nella casetta isolata continua a destare apprensione. Don Alonso, desideroso di accertarsi delle condizioni della ragazza e di garantirle sostentamento, invia sul posto Pía con un carico di viveri, abiti puliti e medicine essenziali.

Quando la donna giunge al rifugio, ad attenderla trova però un Curro irriconoscibile, completamente sconvolto, paranoico e fuori di sé per la paura di essere scoperto. Il giovane rifiuta bruscamente qualsiasi aiuto e respinge la donna sotto la minaccia diretta di un fucile, dimostrandosi pronto a tutto pur di tenere la sua amata al sicuro e lontana dagli artigli di Don Lorenzo.