La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Martina indaga su Margarita e Leocadia

La nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola che racconta gli intrighi della famiglia De Luján e della servitù della tenuta, va in onda venerdì 16 ottobre 2026 alle 19:40 su Rete 4. Dopo gli ultimi avvenimenti, a Palazzo Luján i rapporti tra i protagonisti sono sempre più complicati e nuovi segreti rischiano di compromettere gli equilibri familiari.

La Promessa anticipazioni del 16 ottobre: cosa vedremo nella puntata

Dopo aver salvato Angela e averla portata lontano dalla tenuta, Curro continua a vivere isolato, incapace di lasciarsi alle spalle quanto accaduto alla giovane. Nel frattempo, Manuel ha scoperto il coinvolgimento di Leocadia nelle manovre del duca de Carvajal y Cifuentes ed è deciso a fermarla. Anche tra la servitù la situazione resta difficile, con Vera sempre più ostile nei confronti di Teresa.

A complicare ulteriormente le cose è il ritorno di Margarita, che riapre vecchie ferite nel rapporto con la figlia Martina. La donna non vuole restare a La Promessa perché non è disposta a condividere lo stesso tetto con Leocadia. Martina, ferita dalla freddezza della madre, vuole capire che cosa si nasconda dietro questa profonda ostilità.

Amparo Piñero interpreta Martina ne La Promessa

Martina vuole scoprire perché Margarita odia Leocadia

Il ritorno di Margarita suscita emozioni contrastanti in Martina. La ragazza è felice di rivedere la madre, ma il suo atteggiamento freddo la ferisce profondamente e le fa capire quanto il loro rapporto sia cambiato. Martina cerca di comprendere le ragioni di questa distanza e si interroga anche sul senso di colpa che prova per quanto accaduto con Adriano.

A colpirla è soprattutto l'ostilità che Margarita nutre nei confronti di Leocadia. Quando Alonso le chiede di restare a La Promessa per aiutarlo ad affrontare le difficoltà del momento, la donna rifiuta categoricamente. Non intende vivere sotto lo stesso tetto della sua rivale e non sembra disposta a cambiare idea. Martina vuole quindi capire che cosa sia successo tra le due donne e perché la madre provi un risentimento tanto profondo.

Curro continua a isolarsi lontano da La Promessa

Lontano dalla tenuta, Curro continua a vivere in una piccola casetta insieme ad Angela, che ha salvato dopo il drammatico episodio che ha compromesso le nozze con Lorenzo. Il giovane è ancora profondamente segnato da quanto accaduto e fatica a ritrovare la serenità.

Marta Costa interpreta Angela

La situazione lo porta a chiudersi sempre più in se stesso e a respingere i contatti con chiunque provenga da Palazzo Luján. Il suo isolamento diventa motivo di preoccupazione, mentre il dolore per Angela continua a condizionare le sue decisioni. Per il momento, Curro non sembra intenzionato a tornare alla tenuta.

Manuel prepara la sua contromossa contro Leocadia

Manuel è deciso a reagire dopo aver scoperto il coinvolgimento di Leocadia nelle manovre del duca de Carvajal y Cifuentes. L'erede dei Luján non vuole lasciar correre e prepara una strategia per contrastare la donna, che considera responsabile delle trame ai suoi danni.

Intanto, Enora confessa a Manuel perché lo ha ingannato: il duca le aveva promesso di cancellare il debito contratto dallo zio in cambio del suo ingresso nella squadra impegnata sul progetto del motore. La rivelazione chiarisce le ragioni del suo comportamento, ma apre nuovi interrogativi su chi abbia orchestrato l'intera vicenda. Manuel e Toño iniziano così a interrogarsi sul possibile coinvolgimento di Leocadia.

María Castro interpreta Pia

Teresa, Vera e Cristóbal: la tensione cresce nei sotterranei

Anche tra la servitù il clima si fa sempre più pesante. Vera continua ad accusare Teresa di aver contribuito alla partenza di Lope e non riesce ad accettare il comportamento della governante. Il conflitto tra le due donne si intensifica e finisce per coinvolgere Cristóbal, pronto a intervenire per difendere Teresa e a minacciare provvedimenti contro chi non rispetta le sue disposizioni.

Vera, però, non sembra intenzionata a fare un passo indietro. Le incomprensioni rischiano di compromettere ulteriormente i rapporti all'interno della servitù, già provata dagli ultimi cambiamenti avvenuti alla tenuta.

Pía avverte María Fernández: la gravidanza non può restare segreta

Nel frattempo, Pía torna a insistere con María Fernández, invitandola ad affrontare la verità sulla gravidanza. La giovane continua a nascondere la situazione al resto del personale, ma la governante ritiene che non potrà mantenere il segreto ancora a lungo.

Pía cerca quindi di convincerla a parlare prima che siano gli altri a scoprire tutto. María dovrà decidere come affrontare questa situazione, mentre le tensioni che attraversano La Promessa rendono sempre più difficile trovare un momento di tranquillità.