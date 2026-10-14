La Promessa anticipazioni 15 ottobre: Curro fugge con Angela, Manuel dichiara guerra a Leocadia

La nuova stagione de La Promessa, la soap spagnola che racconta gli intrighi della famiglia De Luján e della servitù della tenuta, torna con un nuovo episodio in onda giovedì 15 ottobre 2026 alle 19:40 su Rete 4. Dopo gli ultimi drammatici avvenimenti, la storia riparte con un salto temporale di diversi mesi e nuovi equilibri destinati a cambiare i rapporti tra i protagonisti.

La Promessa anticipazioni del 15 ottobre: cosa vedremo nella puntata

Le nozze tra Angela e Don Lorenzo sono ormai definitivamente saltate dopo che Curro è riuscito a salvare la ragazza, trovata priva di sensi. Per proteggere il loro amore e allontanarsi dal controllo di Lorenzo, i due hanno scelto di vivere nascosti in una casa isolata nel bosco. Nel frattempo, a Palazzo Luján torna Margarita, ma il suo arrivo non porta la serenità sperata: la donna mantiene le distanze dalla figlia Martina e rifiuta categoricamente di convivere con Leocadia.

Anche tra la servitù la situazione si fa sempre più difficile. Teresa viene accusata da Vera di aver provocato la partenza di Lope, mentre Don Cristóbal la mette in guardia sulle possibili conseguenze del suo comportamento. Sul fronte degli intrighi familiari, invece, Manuel arriva a una scoperta destinata a cambiare tutto e decide di affrontare direttamente Leocadia.

Xavi Lock interpreta Curro

Curro si nasconde con Angela per proteggerla da Don Lorenzo

Dopo aver salvato Angela da una situazione drammatica, Curro sceglie di allontanarsi dalla tenuta insieme alla ragazza, che per sfuggire alle nozze con Lorenzo aveva tentato il suicidio. I due innamorati, con l'aiuto di Don Alonso trovano rifugio in una piccola casa isolata nel bosco, lontano dagli occhi indiscreti e soprattutto dal controllo di Don Lorenzo. La loro fuga rappresenta un tentativo estremo di proteggere il rapporto e costruire una vita lontana dalle imposizioni della famiglia.

La situazione resta però delicata. Angela deve riprendersi completamente da quanto accaduto e Curro vuole garantirle la tranquillità necessaria, anche a costo di rinunciare temporaneamente alla propria vita a Palazzo Luján.

Manuel scopre le trame di Leocadia e le dichiara guerra

A Palazzo Luján, Manuel è determinato a fare chiarezza sulle manovre del duca de Carvajal y Cifuentes e sul ricatto che coinvolge Enora. Le sue indagini lo portano a scoprire il coinvolgimento di Leocadia, che si nasconde dietro una serie di intrighi legati agli interessi economici e agli affari della famiglia.

Isabel Serrano interpreta Leocadia

L'erede dei Luján non intende lasciar correre. Dopo aver compreso il ruolo della donna, decide di affrontarla apertamente e le dichiara guerra. Lo scontro rischia di avere conseguenze importanti per gli equilibri della tenuta, soprattutto perché Leocadia sembra intenzionata a perseguire i propri obiettivi senza preoccuparsi dei danni provocati agli altri.

Margarita torna a Palazzo Luján e prende le distanze da Martina

Il ritorno di Margarita rappresenta un'altra importante novità della puntata. Don Alonso le chiede di restare alla tenuta per aiutarlo ad affrontare le difficoltà familiari, ma la donna si mostra fredda e distante, soprattutto nei confronti della figlia Martina.

Il loro rapporto appare ormai compromesso da tensioni che non sembrano destinate a risolversi facilmente. Margarita, inoltre, chiarisce subito di non essere disposta a vivere sotto lo stesso tetto di Leocadia. La sua posizione rischia di complicare ulteriormente la gestione della famiglia e di alimentare nuovi contrasti all'interno del palazzo.

Angela Echaniz interpreta Vera

Vera accusa Teresa per la partenza di Lope

Nei locali della servitù, la partenza di Lope continua a provocare malumori. Vera affronta apertamente Teresa, ritenendola responsabile dell'addio del cuoco e del peggioramento della situazione. La cameriera si ritrova così isolata dalle ex compagne, sempre più convinte che il suo comportamento abbia contribuito alla partenza del giovane.

La tensione aumenta quando interviene Don Cristóbal. Il maggiordomo richiama Vera al rispetto delle regole e delle gerarchie della tenuta, minacciando di licenziarla se non cambierà atteggiamento.

Pía mette in guardia Maria Fernández sulla gravidanza

Anche Pía è preoccupata per la situazione di Maria Fernández. La donna le fa presente che la gravidanza sarebbe ormai troppo evidente per poter essere nascosta ancora a lungo. Maria deve quindi fare i conti con una situazione sempre più difficile da gestire e con la possibilità che il suo segreto venga scoperto dagli altri abitanti della tenuta.