La Promessa anticipazioni 10 novembre: Jacobo si fida di Adriano, ma ignora il suo segreto

Jacobo chiede aiuto al suo rivale per scoprire chi ha baciato Martina, mentre Angela accusa Lorenzo davanti allo psichiatra. Intanto, Simona e Candela preparano un piano per aiutare Toño.

Le vicende dei protagonisti de La Promessa continuano con nuovi intrighi, segreti e scontri destinati a mettere a dura prova gli equilibri della tenuta. La soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45, torna martedì 10 novembre 2026 con una puntata ricca di tensioni sentimentali e decisioni difficili.

Nella trama di domani, Jacobo continuerà a fare i conti con il bacio tra Martina e un altro uomo, cercando di scoprire a ogni costo l'identità del suo rivale. Angela, invece, dovrà affrontare le pressioni dello psichiatra chiamato da Don Lorenzo, mentre Curro cercherà di starle vicino. Non mancheranno le difficoltà per Toño ed Enora, la cui relazione rischia di essere ostacolata dalle differenze sociali e dall'opposizione dello zio Nazario.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata di La Promessa del 10 novembre 2026 metterà al centro tre vicende particolarmente delicate. Da una parte, la gelosia di Jacobo lo porterà a fidarsi della persona sbagliata; dall'altra, Angela proverà a far emergere le responsabilità di Don Lorenzo nella sua sofferenza psicologica. Nelle cucine della tenuta, infine, Simona e Candela saranno pronte a rischiare pur di difendere il futuro sentimentale di Toño ed Enora.

Il bacio tra Adriano e Martina

Jacobo chiede aiuto ad Adriano per scoprire chi ha baciato Martina

La riconciliazione tra Martina e Jacobo sembra sempre più difficile. Il nobile non riesce a superare il tradimento e continua a tormentarsi per quel bacio che ha incrinato la fiducia nella sua promessa sposa. Nonostante Martina cerchi di recuperare il loro rapporto, Jacobo vuole conoscere a ogni costo l'identità dell'uomo con cui la ragazza si è lasciata andare.

Accecato dalla gelosia, decide così di rivolgersi ad Adriano, chiedendogli una mano per scoprire la verità. La scelta, però, nasconde un'amara ironia: Jacobo non immagina minimamente che proprio l'uomo al quale sta chiedendo aiuto sia il responsabile del bacio con Martina. Adriano si trova quindi in una posizione particolarmente delicata, mentre il suo interlocutore continua a cercare risposte senza rendersi conto di avere il rivale proprio davanti agli occhi.

Angela affronta lo psichiatra e accusa Don Lorenzo delle sue sofferenze

Prosegue anche il difficile confronto tra Angela e il dottor Antuñez. Lo psichiatra continua a esercitare pressioni sulla ragazza, cercando di convincerla ad attribuire a Curro la responsabilità del suo stato emotivo e della sua presunta instabilità. Angela, tuttavia, non sembra intenzionata a lasciarsi manipolare e affronta il colloquio con determinazione.

Il dottor Antuñez interpretato da Carles Moreu e Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

La giovane decide infatti di mettere in discussione la versione sostenuta dal medico e punta direttamente il dito contro Don Lorenzo. Angela gli racconta che il suo precedente tentativo di suicidio non è stato provocato da Curro, ma dalle continue e insostenibili violenze psicologiche subite da parte del capitano. Una rivelazione importante, che potrebbe cambiare il modo in cui lo psichiatra valuterà la sua situazione. La ragazza riuscirà a far emergere la verità oppure le pressioni di Lorenzo finiranno per condizionare ancora una volta il suo destino?

Simona e Candela preparano un piano per convincere Nazario ad accettare Toño

Nelle cucine della tenuta, intanto, Simona e Candela non hanno alcuna intenzione di arrendersi davanti all'opposizione di Nazario. Lo zio di Enora ha infatti respinto la possibilità che la nipote sposi Toño, ritenendo inaccettabile la differenza delle loro origini sociali.

Un ostacolo che le due cuoche non sono disposte ad accettare. Preoccupate per il futuro della coppia e desiderose di difendere la felicità del ragazzo, decidono di intervenire personalmente e di parlare direttamente con Nazario per tentare di fargli cambiare idea.

Per raggiungere il loro obiettivo, però, dovranno prima riuscire a lasciare La Promessa senza attirare l'attenzione. Simona e Candela sono quindi costrette a inventare una scusa credibile da raccontare a Teresa, così da ottenere il permesso di allontanarsi dalla tenuta. La governante cadrà nel loro inganno, permettendo alle due donne di portare avanti la loro missione senza sospettare il vero motivo della loro uscita?