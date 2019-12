La porta dei sogni: il nuovo programma di Mara Venier stasera su Rai1!

Il nuovo grande show in prima serata con Mara Venier arriva stasera su Rai1 alle 21:20, ospiti della prima puntata Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

Mara Venier, già impegnata nel successo settimanale di "Domenica In", è pronta a debuttare in prima serata con un nuovo programma in occasione delle festività natalizie. La Porta dei Sogni, il nuovo grande show emotainment che celebra i sogni, le storie e le emozioni delle persone.

Tre prime serate, a partire dal 20 dicembre in onda ogni venerdì, alle 21.20 su Rai1. Un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie ad una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell'emotainment classico. Mara Venier accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine.

Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l'elemento iconico ed identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni. Non mancheranno ospiti illustri del mondo dello spettacolo, che saranno protagonisti attivi nella realizzazione di alcuni sogni. Nella prima puntata ci saranno Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.

Sei le emozionanti storie al centro della prima puntata, in onda stasera su Rai2, tra cui: un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; una scalata spettacolare su una delle vette più alte d'Italia per raggiungere un traguardo importante; il regalo di un nuovo sogno di Natale per oltre cento bambini.