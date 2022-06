La Pellicola D’oro, i vincitori della XII edizione del premio: da Alessandro Gassmann a Marco Giallini

La XII edizione de La Pellicola D'oro ha avuto luogo presso il Teatro Ettore Scola de la Casa del Cinema di Roma con la presenza di grandi nomi del mondo del cinema: i principali vincitori del celebre Premio sono Alessandro Gassmann, Aurora Giovinazzo, Serena Rossi e Marco Giallini.

Promosso ed organizzato dall'Associazione Culturale "Articolo 9 Cultura & Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, "La Pellicola d'oro" è il primo premio in Europa a riconoscere i mestieri e l'artigianato del cinema.

Tra gli ospiti presenti c'erano Valeria Fabrizi, Claudia Gerini, Enrico Vanzina, Ninetto Davoli, Milena Vukotic, Leo Gullotta con il compagno, Aurora Giovinazzo, Anna Ferraioli Ravel, Gabriele Mainetti, Mario Autore e Domenico Pinelli, Maria Rosaria Omaggio, Pier Francesco Pingitore, Graziella Pera, Gli attori, Elisabetta Pellini, Eleonora Puglia, Fabio Vasco, Marial Bajma Riva, Antonio Veneziano.

Tra i premi anche quello per i migliori effetti speciali, vinto da Maurizio Corridori (Freaks Out) e Massimo Ciaraglia (Leonardo); il riconoscimento come miglior capo elettricista va a Fabio Capozzi (Mondo cane) e Maurizio De Pol (Leonardo); quello come miglior direttore di produzione a Fabio Lombardelli (Freaks Out) e Simone Cialoni (A casa tutti bene) .

Vincono come miglior capo macchinista: Sandro Fabbriani (Qui rido io) e Gigi Rocchetti (Leonardo). Migliori storyboard artist sono Marco Valerio Gallo (Freaks Out), Davide Orlandelli (Leonardo). A Roberto Benetti (Qui rido io) e Riccardo Passanisi (Leonardo) la Pellicola d'oro come Miglior attrezzista di scena, mentre come miglior sartoria cineteatrale vincono Costume D'arte (Qui rido io) e Annamode (Storie di una famiglia perbene).