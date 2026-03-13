La pelle del mondo, stasera su Rai 3 con Lillo: ospiti e anticipazioni del 13 marzo

Venerdì 13 marzo, alle 21:20, Rai 3 trasmette la seconda puntata di La pelle del mondo, il programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. La trasmissione è condotta da Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale, affiancato dall'attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell'ambiente.

Gli ospiti di La pelle del mondo

Questa puntata approfondisce il legame tra esseri umani e piante, con particolare attenzione alla salute collettiva. Tra gli ospiti figurano Alessandro Barbero, Stefania Andreoli, Ilaria Capua e Giuliano Sangiorgi, che contribuiscono con riflessioni scientifiche e culturali sul tema. Il programma alterna spiegazioni rigorose a momenti più leggeri e ironici, rendendo la materia accessibile e coinvolgente per il grande pubblico.

Ironia e leggerezza: il ritorno di Vulvia

A completare il viaggio ci sono interventi divertenti e creativi: Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo Rieducational Channel, Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile, e Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, raccontando ciò che hanno visto e sopportato nel corso del tempo. Questi segmenti offrono un bilanciamento tra informazione scientifica e intrattenimento, rendendo il programma unico nel suo genere.

Stefano Mancuso e Lillo

Un invito a proteggere la Terra

La pelle del mondo invita a ripensare il nostro rapporto con il pianeta, proponendo un cambio di visione necessario: smettere di consumare la Terra e iniziare a proteggerne la superficie. La narrazione si basa su solide ricerche scientifiche, lontana dall'allarmismo, per coinvolgere il pubblico e sensibilizzarlo sull'importanza della sostenibilità e della tutela della biosfera.

L'obiettivo del programma è avvicinare il grande pubblico ai temi dell'ambiente. Il programma di Rai 3 è scritto da Stefano Mancuso e Davide Savelli, prodotto da Be Water Film per Rai Cultura. La regia è di Graziano Conversano.