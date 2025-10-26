La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 26 ottobre: Melek si sacrifica per amore

Su Canale 5 per un'altra domenica ancora torna La notte nel cuore, la serie turca che prenderà il via subito dopo la puntata de La ruota della fortuna. In questo 26 ottobre, Cihan e Melek provano a fare progetti per il futuro ma la loro ingombrante famiglia si prepara a minare ancora una volta il già precario equilibrio.

La notte nel cuore: il riassunto della puntata precedente

Tahsin torna a Villa Sansalan per sfrattare i rivali e Samet ha un malore. La polizia non trova il cadavere di Gurcan nel giardino di Tahsin. Esma decide di tenere il bambino perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell'utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli.

Samet si aggrava e la famiglia Sansalan discute su chi sarà il tutore legale del padre. Nuh smaschera Esat durante la riunione del consiglio di amministrazione. Esat non ha altra scelta che ubbidire a Cihan, il che quale gli ordina di sposare Esma.

La trama di domenica 26 ottobre: il sacrificio di Melek per salvare la sua famiglia

Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta.

Nel frattempo Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un'altra casa. Hikmet però decide di rimanere perchè lei è una dei proprietari della dimora. Nuh però ha scoperto qualcosa da Nihal: l'accusa, per Sumru e Tahsin, di aver ucciso insieme Gurcan è partita proprio da lei.

Esat e Harika invece, estremamente sofferenti per tutto quello che sta accadendo, decidono di non voler avere più mnulla a che fare con la madre.

Sevilay deve sapere la verità su suo padre, così Cihan decide di rivelarle che è morto, e che lui ha presenziato al funerale nella speranza di conoscere i suoi fratelli.

Nuh va su tutte le furie quando scopre dell'incontro tra la sua fidanzata e l'ex marito: preda della gelosia incontrollata, prende a pugni Cihan. Sevilay decide di andare via di casa.

Rimasto solo con sua sorella, Nuh ascolta il messaggio che Sevilay gli aveva lasciato sulla segreteria e si pente di quanto ha appena fatto.

Non ha però il tempo di farsi perdonare: quando irrompe in casa Sansalan, nonostante i ripetuti inviti ad andare via, Turkan chiama la polizia. Nuh viene così ammanettato e portato in carcere.

Sumru, che ha accompagnato Tahsin in aeroporto, è vittima di un brutto incidente sulla via del ritorno. Hikmet, che la stava pedinando, vede tutta la scena ma decide di non intervenire. Saranno due passanti, alla fine, a soccorrerla e a portarla in ospedale.

Cihan, già indignato per quanto accaduto con Sevilay, scopre che Nuh aveva ideato un piano per terrorizzare sua zia Hikmet. Il rimprovero di Sumru per suo figlio non si fa attendere, ma ancora peggiore sarà il sacrificio che Melek si dice disposta a fare: per il bene della famiglia che sta costruendo con Cihan, decide di abbandonare il fratello e andare via.