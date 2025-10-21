La notte nel cuore stasera su Canale 5, le anticipazioni del 21 ottobre: Cihan e Melek sono a un bivio

Da quando This Is Me è tornato nella prima serata di Canale 5, La notte nel cuore ha dovuto traslocare al martedì. Stasera quindi, per la seconda settimana consecutiva, la soap turca dovrà vedersela ancora una volta con Il commissario Montalbano, contrapponendo ai casi nati dalla penna di Camilleri, le trame intricate della famiglia Sansalan.

La notte nel cuore: il riassunto della scorsa puntata

Nuh ha ricevuto una chiamata durante la cena di armistizio: Tahsin, che era disperso, è stato ritrovato nel bosco ferito, ma vivo. Convinto che sia un nuovo affronto da parte dei Sansalan, Nuh, armato di pistola, dichiara guerra a Cihan e alla sua famiglia. Inoltre, geloso di Sevilay, litiga con Nazim e lo colpisce.

L'indomani Sumru e Nuh vanno a trovare Tahsin in ospedale. Nel mentre, Cihan scopre che Samet aveva assunto un sicario per Tahsin, ma un altro sicario ha sparato. Successivamente, Melek esce per vedere Cihan e Nuh la segue di nascosto; fra i tre inizia un'accesa discussione.

La trama del 21 ottobre: Esma sedotta, sposata e abbandonata

Esma decide di tenere il bambino perché la ginecologa le diagnostica una rara malformazione dell'utero dicendole che, se interromperà la gravidanza, non potrà più dare alla luce dei figli. Sumru e Nihayet la sostengono, mentre Canan e Hikmet cercano di dissuaderla, con la motivazione che Esat non la sposerà mai.

Una volta appurata la ferma intenzione della ragazza, Canan rivela a Bunyamin che vuole impossessarsi del bambino una volta che nato.

Nuh e Sevilay ricevono la notizia che si è resa disponibile una data per il loro matrimonio ma è la settimana successiva, quindi dovranno sbrigare tutto nel giro di pochi giorni.

Esat intanto, sentendosi sempre più minacciato dalla presenza del fratello, prova a percorrere un'altra strada, cercando un'alleanza con Nuh: intende, infatti, presentare una proposta al consiglio di amministrazione e vuole che lui convinca Tahsin a votare a suo favore.

Nuh pare accettare, ma durante la riunione si esprime contrario, svergognando Esat. Quest'ultimo non ha altra scelta che ubbidire a Cihan, il che quale gli ordina di sposare Esma: i due convolano a nozze la sera stessa ma dopo la cerimonia, trascorsa solo qualche ora, lui si riveste e esce, lasciando la ragazza sola nel letto.

Nel frattempo, Cihan, lontano dalle questioni legali e finanziarie della famiglia, decide di fare un gesto inequivocabile: organizza una cena romantica per chiedere a Melek di sposarlo. Cosa deciderò di fare la giovane? Anche Nuh fa una sorpresa a Sevilay facendole trovare i DVD dei suoi film romantici preferiti per guardarne uno insieme.